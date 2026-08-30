Un basketteur de 14 ans décède d'un arrêt cardiaque à l'entraînement

Aron Semerninov, un talentueux basketteur russe de 14 ans, est décédé après avoir soudainement perdu connaissance lors d'un entraînement, victime d'un arrêt cardiaque.

Le tragique incident a eu lieu le mardi 25 août. Il est à noter que cette date coïncidait avec le 45e anniversaire du père d'Aron, Roman Semerninov, entraîneur principal de l'équipe nationale russe U20.

Malgré son jeune âge, Aron Semerninov était considéré comme l'un des espoirs les plus prometteurs du basket-ball. Il s'était auparavant formé au sein de l'académie des jeunes du club Lokomotiv-Kuban à Krasnodar.

Au printemps dernier, il a déménagé dans la région de Moscou pour rejoindre une nouvelle équipe de jeunes basée à Khimki. C'est lors d'un entraînement avec cette équipe que le drame est survenu.

Le jeune athlète avait déjà obtenu d'excellents résultats pour son âge. Il a remporté la médaille de bronze au championnat national russe avec l'équipe U14 et a été nommé meilleur joueur du championnat de la région de Krasnodar.

L'académie Lokomotiv-Kuban a rendu un hommage chaleureux à Aron, rappelant qu'il avait rejoint le système du club en 2023.

« Aron a rejoint le système du club rouge et vert en 2023 et est rapidement devenu un coéquipier fiable et un bon ami. À l'académie, il s'est entraîné sous la direction d'entraîneurs, acquérant une expérience précieuse pour ses futures victoires.

Un an plus tard, le basketteur a commencé à défendre les couleurs de la nouvelle équipe « Loko-2012 ». Ce meneur talentueux était l'un des joueurs les plus prometteurs de son équipe, menant régulièrement les statistiques de points et d'efficacité lors des compétitions nationales et régionales », a déclaré l'académie.

L'été 2026 a été une période difficile et douloureuse pour le basket-ball russe. Le 26 juin, Sergey Ivanov, président honoraire de la VTB United League et l'une des personnalités les plus influentes du basket-ball russe des trente dernières années, est décédé.

Le 28 juillet, Eduard Sandler, président et entraîneur principal du Dynamo Primorye, est décédé à l'âge de 44 ans. Le 30 juillet, c'est le champion olympique et basketteur légendaire Ivan Yedeshko qui s'est éteint à 81 ans.

Le 23 août, l'agent de basket-ball de 36 ans Sergey Indeykin est également décédé des suites d'une maladie soudaine.

Le père d'Aron, Roman Semerninov, également entraîneur principal du club de basket-ball Khimki, a écrit des mots déchirants sur les réseaux sociaux après la perte de son fils.

« Mon cœur est brisé, il n'y a plus de mots. L'obscurité m'entoure, chaque ligne est remplie de douleur. Tu es mon fils bien-aimé, mon cher. Je ne peux même pas imaginer comment vivre après cela. Tu vivras éternellement. Tu es notre héros. Vole et joue au basket. Nous t'aimons au-delà des mots et nous croyons que tu es vivant — tu es juste parti très loin pour jouer au basket », a-t-il écrit.

Outre le défunt Aron Semerninov, sa mère Elena est également en deuil.