Record de 239 drones abattus en une nuit : attaque massive

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Record de 239 drones abattus en une nuit : attaque massive

Les régions russes ont subi une attaque massive et coordonnée de drones dans la nuit du 30 au 31 août. Selon le communiqué officiel du ministère russe de la Défense, les systèmes de défense antiaérienne (PVO) du pays ont réussi à neutraliser un nombre record d'appareils sans pilote au cours de la nuit.

Le rapport officiel indique qu'au cours de la période de 12 heures, entre 20h00 le 30 août et 08h00 le 31 août, un total de 239 drones de type avion ont été interceptés et détruits.

Plus de 15 régions visées : où les drones ont-ils été abattus ?

Selon les données fournies par le département militaire, la géographie de l'attaque était très étendue. Les appareils sans pilote ont été détruits au-dessus des régions suivantes :

  • Régions frontalières et centrales : Belgorod, Briansk, Voronej, Kalouga, Koursk, Lipetsk, Orel et Toula ;

  • Régions du sud et de la Volga : Rostov, Samara, Saratov, Tambov et le kraï de Krasnodar ;

  • Capitale et zones maritimes : La région de Moscou, la République de Crimée et au-dessus de la mer Noire.

Que s'est-il passé dans la région de Rostov ?

Concernant la situation dans la région de Rostov, qui a subi l'une des principales frappes, le gouverneur régional Iouri Slioussar a fait une déclaration officielle le matin :

  • Plus de 30 drones : Plus de 30 appareils sans pilote ont été abattus par les forces de défense antiaérienne dans le ciel de la région ;

  • Danger dans 6 districts : Selon le gouverneur, les opérations de neutralisation ont eu lieu dans 6 districts clés de la région : Tchertkovo, Cholokhov, Tarassov, Millerovo, Verkhnedon et Bokov.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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