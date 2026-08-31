Explosion terrifiante dans le détroit d'Ormuz : un superpétrolier heurte une mine et prend feu

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Explosion terrifiante dans le détroit d'Ormuz : un superpétrolier heurte une mine et prend feu

Une situation d'urgence s'est produite dans le détroit d'Ormuz, zone d'importance stratégique. Dans la partie sud du détroit, un immense superpétrolier a heurté des mines marines et a explosé. C'est ce qu'a rapporté l'influente agence iranienne Fars citant le service de presse du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

Le rapport indique que le pétrolier a tenté de naviguer via une « route illégale » sans coordination avec la partie iranienne et a heurté deux mines marines simultanément.

Navire immobilisé : détails et conséquences de l'explosion

Les informations suivantes ont été divulguées concernant la situation suite à l'incident :

  • Deux mines et un incendie : Le navire a heurté deux mines consécutives dans une zone où la navigation est interdite. La puissante explosion a provoqué un incendie à bord et le pétrolier s'est totalement immobilisé ;

  • Sort de l'équipage inconnu : Pour l'instant, la déclaration ne fournit aucun détail précis sur les blessés, les morts, la nationalité du navire ou le sort des membres de l'équipage ;

  • Ultimatum ferme du CGRI : La marine iranienne a une fois de plus averti sévèrement que tout navire étranger tentant de traverser illégalement le détroit en violation des règles établies subirait le même sort tragique.

Tensions régionales : frappes de missiles et attaques de bases

Cet événement constitue une nouvelle étape dans les affrontements militaires et politiques qui s'intensifient depuis longtemps dans le golfe Persique :

  • Frappes précédentes à Ormuz : Auparavant, il avait été signalé que l'armée iranienne avait effectué des tirs de missiles le long de la trajectoire des navires de guerre américains dans le détroit d'Ormuz ;

  • Bases aériennes en Jordanie visées : De plus, dans le cadre des tensions régionales, les bases aériennes américaines « Roi Hussein » et « Al-Azraq », situées sur le territoire jordanien, ont également été attaquées.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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