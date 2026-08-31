Rafael Leão fait une déclaration inattendue après son transfert à Galatasaray

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Rafael Leão fait une déclaration inattendue après son transfert à Galatasaray

L'un des transferts les plus retentissants du marché européen a été conclu. Rafael Leão, attaquant vedette de l'AC Milan et de l'équipe nationale du Portugal, est devenu un joueur du club turc de Galatasaray. Après son transfert vers le géant d'Istanbul, la star portugaise de 27 ans a accordé une grande interview au service de presse du club, expliquant les raisons de sa décision.

L'ailier a souligné que la direction du club stambouliote a fait des efforts déterminés pour le recruter depuis le début de l'été.

« Ils ont essayé de me faire venir depuis juin » : les premiers mots de Leão

Rafael Leão s'est exprimé sur les détails de son arrivée à Galatasaray et sur ses objectifs avec l'équipe :

  • L'intérêt marqué du club : « Galatasaray a fait beaucoup d'efforts depuis le mois de juin pour m'amener ici. Je les remercie infiniment pour l'intérêt et la confiance qu'ils m'ont témoignés » ;

  • L'objectif principal : les trophées : « C'est un très grand club. L'équipe a été championne la saison dernière, et je suis venu ici pour gagner des trophées et partager ces émotions de victoire avec les supporters. L'effectif est très solide et je veux contribuer aux succès de l'équipe » ;

  • Message aux supporters : « Je veux apporter de la joie à nos fans, porter l'équipe vers l'avant avec mes buts et mes passes décisives. C'est pourquoi je suis très heureux d'être avec eux. »

Les statistiques de Rafael Leão à l'AC Milan

L'attaquant portugais talentueux a enregistré les statistiques suivantes lors de sa dernière saison en Serie A :

  • Apparitions : Sous le maillot de l'AC Milan, il a disputé un total de 31 matchs ;

  • Efficacité : Il a marqué 10 buts dans les cages adverses et a délivré 3 passes décisives à ses coéquipiers.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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