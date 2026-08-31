L'Allemagne fait face à l'un des tests politiques les plus dangereux et dramatiques de son histoire d'après-guerre. L'influent média mondial Politico rapporte, selon l'analyste et chroniqueur britannique John Kampfner, que la montée du parti « Alternative pour l'Allemagne » (AfD) lors des élections régionales en Saxe-Anhalt pourrait ébranler tout le pays, l'Union européenne et l'équilibre politique mondial.

Les analystes estiment très probable que l'AfD forme une coalition avec le parti de gauche « Alliance Sahra Wagenknecht » (BSW) pour constituer un gouvernement régional.

« Une crise inédite depuis des décennies » : qu'est-ce qui inquiète l'Europe ?

Les processus politiques attendus en septembre et leurs risques potentiels sont les suivants :

Géographie électorale : Outre la Saxe-Anhalt, l'AfD affiche des positions fortes en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, tandis que les forces de gauche dominent à Berlin ;

Déclin du gouvernement central : Selon Kampfner, de tels résultats pourraient plonger le gouvernement allemand actuel dans une crise profonde dans les semaines ou mois à venir, déstabiliser le système de gouvernance et semer la panique dans un pays qui valorise la stabilité ;

Facteur économique : Alors que l'industrie et l'économie du pays ralentissent, l'instabilité politique croissante préoccupe également les dirigeants à Bruxelles et à Londres.

Poutine, Trump et la question des sanctions contre la Russie

Ces élections sont devenues un carrefour crucial non seulement pour la politique intérieure allemande, mais aussi pour les grands centres géopolitiques :

Sous le regard de deux leaders : L'analyste estime que les résultats de ces élections sont suivis avec un grand intérêt par le président russe Vladimir Poutine et l'ancien président américain Donald Trump ;

Sanctions et liens avec le MAGA : Le parti AfD critique la politique actuelle de l'Allemagne et appelle ouvertement à la levée des sanctions imposées à la Russie. Le mouvement MAGA de Donald Trump critique la politique de l'Union européenne et développe des liens avec l'AfD.

Les plans radicaux d'Ulrich Siegmund

Le candidat principal du parti en Saxe-Anhalt, Ulrich Siegmund , promet de mettre en œuvre une série de décisions radicales s'il accède au pouvoir :