La Corée du Sud lance un nouveau visa : qui peut y vivre pendant 3 ans ?

La Corée du Sud a créé de nouvelles opportunités pour les professionnels étrangers. Le gouvernement du pays a officiellement introduit le visa « nomade numérique » destiné aux travailleurs étrangers à distance, c'est-à-dire F-1-D (Nomad) pour les personnes travaillant à distance.

Selon la nouvelle réglementation, les titulaires de ce visa peuvent continuer à travailler à distance pour leur entreprise étrangère tout en vivant en Corée du Sud. Ce visa ne nécessite pas de trouver un emploi dans le pays et est conçu spécifiquement pour ceux qui souhaitent combiner travail et voyage.

Auparavant, le visa F-1-D était en phase de test de janvier 2024 à mai 2026. Désormais, le gouvernement a décidé de le délivrer sur une base permanente avec des conditions simplifiées.

Conformément aux règles mises à jour, les exigences de revenus pour les candidats ont également été assouplies. L'âge du candidat, la région où il prévoit de vivre et son intention de s'installer dans des zones à faible densité de population sont désormais pris en compte. Par exemple, les personnes âgées de 18 à 34 ans et les étrangers prévoyant de vivre en dehors des régions de Séoul, Incheon et Gyeonggi pourront obtenir ce visa s'ils disposent d'un revenu égal au revenu national brut par habitant de l'année précédente. En 2025, ce chiffre s'élevait à 36 963 dollars américains. a atteint.

Le ministre sud-coréen de la Justice, Jung Sung-ho, a souligné que ce programme a été lancé pour attirer des professionnels créatifs et hautement qualifiés dans le pays, les familiariser avec la vie coréenne et les encourager à contribuer au développement futur du pays.

Une autre nouveauté importante est que la durée maximale de séjour dans le pays avec ce visa a été prolongée de deux à trois ans. prolongée.

Actuellement, le nombre de pays introduisant un tel programme ne cesse d'augmenter. L'Estonie, le Portugal, l'Espagne, le Kazakhstan et la Géorgie proposent également des visas spéciaux pour les travailleurs étrangers à distance. Selon les experts, la concurrence pour les nomades numériques devrait s'intensifier dans les années à venir.