En Chine, un passager force une hôtesse de l'air à s'agenouiller pour s'excuser devant tout le monde

Un incident survenu à bord d'un avion en Chine a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux. Lors d'un vol de China Eastern Airlines entre Hefei et Dalian, une hôtesse de l'air a heurté le coude d'un passager avec son chariot de service.

Le passager a alors exigé des excuses. Durant l'incident, il a contraint l'hôtesse à s'agenouiller dans la cabine pour s'excuser devant les autres passagers.

La compagnie aérienne a défendu son employée, qualifiant le comportement du passager de trouble à l'ordre public et d'atteinte à la dignité de la personne.

La compagnie a saisi les autorités compétentes concernant cet incident. Le passager à l'origine du conflit a été inscrit sur la liste noire de la compagnie aérienne.