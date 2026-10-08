Le visage d'une femme gravement déformé après une chirurgie de la mâchoire

En Chine, une femme de 24 ans a subi une intervention de chirurgie esthétique pour corriger une légère imperfection au niveau de la mâchoire. Cependant, au lieu d'une simple micro-correction, sa mâchoire a été avancée de 13 millimètres, provoquant une grave déformation faciale. C'est ce qu'ont rapporté les médias chinois.

Il est précisé que l'incident a eu lieu à l'hôpital de stomatologie de l'Université de Wuhan. Dans la presse, « Victime A » la femme, appelée ainsi, a déclaré aux médecins qu'elle souhaitait corriger une très petite protubérance sur sa mâchoire. Elle avait demandé une micro-correction de seulement 2 millimètres lors de l'opération.

Cependant, après l'intervention, le résultat était totalement différent de ce qui était attendu. Au lieu d'être reculée, la mâchoire de la femme a été avancée de plus de 13 millimètres, entraînant un changement notable de la structure de son visage.

D'autres complications sont survenues pendant l'opération. Notamment, une racine dentaire a été endommagée par une aiguille métallique et la cloison nasale a été déviée. Cette situation a également rendu la respiration nasale difficile pour la patiente.

Les spécialistes ont souligné qu'au lieu de la procédure habituelle consistant à « reculer la mâchoire de 2 millimètres », le processus inverse a été effectué. C'est-à-dire que la mâchoire a été avancée de plus de 13 millimètres.

Malgré cela, le chirurgien en chef ayant pratiqué l'opération a affirmé que le visage de la femme avait désormais « une apparence plus occidentale et moderne » qu'auparavant.

Selon les informations, Victime A a payé plus de 55 000 dollars pour cette opération esthétique ratée. Cependant, les experts estiment qu'il faudra au moins cinq ans et plus de 200 000 dollars pour corriger sa mâchoire et restaurer la structure de son visage.

Les experts ont également noté que cet incident ne pouvait pas être considéré comme une simple erreur chirurgicale. Selon eux, le petit problème initial de la patiente aurait pu être résolu par un traitement orthodontique, sans aucune intervention chirurgicale.

Après la diffusion de l'affaire sur Internet, l'hôpital où l'opération a été pratiquée a accepté de rembourser les frais engagés.

Parallèlement, les autorités sanitaires compétentes ont ouvert une enquête sur cette affaire. Des procédures judiciaires devraient désormais être engagées et l'affaire pourrait être portée devant les tribunaux.