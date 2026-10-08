Pourquoi Zendaya ne s'est-elle pas levée pour saluer la Première dame de France ?

Le défilé Louis Vuitton, organisé dans le cadre de la prestigieuse Fashion Week de Paris, a été le théâtre d'un incident d'étiquette inattendu. Une brève rencontre entre Zendaya, l'une des stars les plus brillantes d'Hollywood et actrice des films « Euphoria » et « Dune », et Brigitte Macron, l'épouse du président français Emmanuel Macron, a suscité une vive indignation parmi les internautes.

Paris Match La vidéo publiée sur le compte Instagram du magazine a été visionnée plus de 2 millions de fois en peu de temps, déclenchant une vague de débats sur le réseau mondial.

Un moment inconfortable au premier rang

Les détails de l'incident sont clairement visibles sur les images vidéo :

L'initiative de la Première dame : La Première dame de France, Brigitte Macron, s'est approchée elle-même de Zendaya, assise au premier rang de la salle, et lui a tendu la main ;

Saluer en restant assise : À ce moment-là, l'actrice américaine, qui discutait avec son voisin, a tendu la main en souriant sans se lever de son siège ;

La colère des réseaux : Ce comportement de Zendaya, connue pour son comportement exemplaire et son image irréprochable, a été perçu par les fans et les observateurs comme une violation des règles de courtoisie.

L'avis des utilisateurs : impolitesse ou situation inattendue ?

Le débat passionné sur les réseaux sociaux s'est divisé en deux camps :

« La politesse élémentaire a disparu » : Les critiques ont souligné que, même en dehors de la présence d'une Première dame, il est impoli de saluer une personne plus âgée ou debout en restant assis. « J'adore Zendaya, mais c'est un exemple frappant de manque d'éducation. Il fallait se lever par respect devant la Première dame de France », ont écrit les utilisateurs ;

La position des défenseurs : Les partisans de l'actrice ont expliqué que Zendaya n'avait peut-être pas immédiatement réalisé qui se trouvait devant elle dans l'environnement bruyant et distrayant, et qu'elle avait été prise au dépourvu par la situation.

La vie privée de la star à nouveau sous les projecteurs

L'actrice de 28 ans est sous le feu des projecteurs ces derniers mois, non seulement pour sa carrière, mais aussi pour les changements dans sa vie privée :

Mariage avec Tom Holland : L'été dernier, la star de « Spider-Man », Tom Holland, Esquire avait officiellement confirmé son mariage avec Zendaya dans une interview accordée au magazine ;

Statut élevé et responsabilité : Chaque pas de l'actrice, idole mondiale de la jeunesse et égérie de grandes marques, est scruté avec une attention extrême dans le monde entier.

Cet incident à Paris a une fois de plus mis en évidence le fossé entre la culture des stars modernes et les traditions de l'étiquette diplomatique. Cet événement a clairement prouvé que même les personnalités les plus célèbres peuvent faire l'objet de critiques sévères si elles ignorent les règles de protocole élémentaires.