Les célébrations du Nouvel An 2027 à Dubaï seront marquées par un spectacle exceptionnel. Pour la première fois, les artistes du célèbre Cirque du Soleil participeront au programme des festivités. Le spectacle aura lieu le 31 décembre autour du Burj Khalifa et de la fontaine de Dubaï.

L'information a été annoncée par Emaar, le géant de l'immobilier à Dubaï.

Il est précisé que les artistes du Cirque du Soleil prendront part à une performance scénique live spécialement conçue pour l'occasion, mêlant acrobaties, musique et effets visuels grandioses, le tout sur fond de Burj Khalifa, de la fontaine de Dubaï et des gratte-ciel de la ville.

Selon les organisateurs, 100 artistes participeront à ce programme spécial. Le spectacle débutera peu avant minuit et se poursuivra avec le compte à rebours marquant l'arrivée de la nouvelle année.

Au passage à la nouvelle année, un feu d'artifice, un spectacle de drones, ainsi que des jeux de lumière et de projections seront organisés autour du Burj Khalifa. Emaar prévoit d'utiliser des technologies avancées pour le feu d'artifice de cette année.

Des zones payantes seront aménagées au Burj Park pour assister aux festivités. Les prix des billets et la date de mise en vente n'ont pas encore été annoncés. Parallèlement, des zones gratuites seront également accessibles dans le centre-ville.

Pour rappel, l'événement Emaar NYE 2027 se tiendra le 31 décembre 2026 pour célébrer l'arrivée de l'année 2027 à Dubaï.