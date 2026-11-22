À Tokyo, la capitale du Japon, une compétition rare au monde a été organisée : un concours pour déterminer qui peut s'endormir le plus rapidement et avec la meilleure qualité. Les participants n'ont pas seulement dû dormir, mais faire preuve d'une véritable maîtrise.

L'événement, baptisé « Matt Race » et tenu le 5 octobre 2026, a été organisé par le fabricant de matelas Koala Sleep Japan. Des dizaines de participants ont pris part à la compétition, avec jusqu'à 90 minutes pour dormir.

La particularité de ce concours réside dans le fait que des appareils spéciaux ont été placés sur la tête des participants pour surveiller le processus de sommeil. Ils ont permis d'évaluer la rapidité d'endormissement et la qualité du sommeil. Certains participants ont même apporté des peluches pour se détendre.