Un concours de sommeil rapide organisé au Japon fait d'un gagnant un millionnaire
À Tokyo, la capitale du Japon, une compétition rare au monde a été organisée : un concours pour déterminer qui peut s'endormir le plus rapidement et avec la meilleure qualité. Les participants n'ont pas seulement dû dormir, mais faire preuve d'une véritable maîtrise.
L'événement, baptisé « Matt Race » et tenu le 5 octobre 2026, a été organisé par le fabricant de matelas Koala Sleep Japan. Des dizaines de participants ont pris part à la compétition, avec jusqu'à 90 minutes pour dormir.
La particularité de ce concours réside dans le fait que des appareils spéciaux ont été placés sur la tête des participants pour surveiller le processus de sommeil. Ils ont permis d'évaluer la rapidité d'endormissement et la qualité du sommeil. Certains participants ont même apporté des peluches pour se détendre.
Le grand prix du concours s'élevait à plus de 2,22 millions de yens, soit environ 14 000 dollars américains. La victoire est revenue au participant ayant obtenu les meilleurs scores de rapidité d'endormissement et de qualité de repos.
Une femme concourant sous le pseudonyme de Suimii a été déclarée gagnante. Elle a déclaré qu'elle utiliserait le prix pour couvrir ses frais de logement et qu'elle prévoyait d'acheter le lit de ses rêves avec le reste de la somme.
Les organisateurs ont souligné que l'objectif principal de l'événement n'était pas seulement d'organiser une compétition inhabituelle, mais d'attirer l'attention de la société sur l'importance d'un sommeil sain et d'un repos suffisant.
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