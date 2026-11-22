Flick a salué le fait que son équipe ne se soit pas avouée vaincue après avoir été menée au score. Selon lui, le FC Barcelone avait déjà des occasions de marquer en première période, mais a amélioré son jeu collectif en seconde mi-temps pour prendre l'avantage.

Lors de la 13e journée du championnat d'Espagne, le FC Barcelone a battu Villarreal 3-2 malgré un retard de deux buts. Hansi Flick, présent en conférence de presse après le match, a salué la victoire pleine de caractère de son équipe. Cependant, le résultat n'était pas la seule chose qui a attiré l'attention de l'entraîneur.

L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, s'est exprimé après la victoire difficile contre Villarreal (3-2) sur le retournement de situation de son équipe, la performance en seconde période et les situations liées à l'arbitrage. Bien que satisfait du résultat, le technicien allemand n'a pas caché son mécontentement concernant les événements survenus autour du banc de touche.

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« Je suis très heureux de la victoire. Surtout après avoir été menés au score. Nous avons encaissé le premier but à cause d'une erreur directe de notre part. Nous avions déjà des occasions de marquer en première période.

En seconde période, nous avons beaucoup mieux joué et avons organisé nos actions collectives. Je pense que nous méritions cette victoire », a déclaré Flick.

Rappelons que Villarreal avait ouvert le score en première période et porté son avance à deux buts en seconde mi-temps. Mais le FC Barcelone a marqué trois buts en peu de temps pour remporter la rencontre.

Flick mécontent de la situation avec les arbitres

En conférence de presse, l'entraîneur a également abordé les questions liées à l'arbitrage. Flick a déclaré qu'il ne comprenait pas la situation autour du banc du FC Barcelone et l'expulsion de Fermín.

« Je n'ai pas compris pourquoi Fermín a été expulsé. J'ai demandé aux arbitres à ce sujet et c'est précisément pour cela que j'ai reçu un carton jaune.

Je sais une chose : le quatrième arbitre a regardé notre banc tout au long du match. J'essaie d'aider les arbitres sur le terrain. Je ne sais pas ce qui s'est passé et ce qui lui a été dit. Je dois en savoir plus à ce sujet », rapporte le journal Marca.

« Ces problèmes se répètent toujours »

Bien que Flick ait déclaré ne pas avoir de griefs contre le travail global des arbitres, il a souligné que les problèmes liés à cet arbitre spécifique se répètent.

« Dans l'ensemble, je suis satisfait du travail des arbitres. Mais nos problèmes avec cet arbitre se répètent toujours — tout est encore pareil. Si la situation continue ainsi, nous n'avons d'autre choix que de mieux jouer et de gagner. C'est exactement ce que nous avons fait en seconde période », a déclaré l'entraîneur du FC Barcelone.

Ainsi, tout en exprimant sa satisfaction pour la victoire contre Villarreal, Flick a ouvertement fait part de ses critiques sur l'arbitrage. Selon lui, malgré les situations controversées, l'équipe doit renforcer son jeu sur le terrain et continuer à se battre pour le résultat.