« Nous sommes heureux d'être de retour à Djeddah. Notre adversaire est une équipe très forte, composée de joueurs talentueux individuellement et dotée d'une structure collective solide. C'est une équipe qui cherche à jouer un football offensif et qui aime aller de l'avant.

Emiliano Caras a exprimé sa joie d'être de retour à Djeddah tout en soulignant les points forts de l'adversaire. Selon lui, Al-Ittihad se distingue non seulement par ses individualités, mais aussi par son jeu collectif bien huilé.

Avant le match contre Al-Ittihad dans le cadre de la 5e journée de l'AFC Champions League Elite, l'entraîneur du Pakhtakor, Emiliano Caras, et le joueur Ibrohim Ibrohimov ont participé à une conférence de presse.

Lors de la 5e journée de la Ligue des champions de l'AFC Élite, le Pakhtakor fait face à un test sérieux à Djeddah. Malgré l'absence de plusieurs joueurs, le club de Tachkent, en Arabie saoudite, vise à revenir avec une victoire.

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Nous avons quelques absences dans l'effectif. Malgré cela, nous essaierons de résister avec toute notre force en restant soudés. Pour nos jeunes joueurs, ce sera un test sérieux. Ils apprendront sur quels aspects ils doivent travailler. Nous essaierons de ne laisser aucun espace à l'adversaire », a déclaré Caras.

Ibrohimov : « Nous avons l'intention de rentrer à Tachkent avec la victoire »

Le joueur du Pakhtakor, Ibrohim Ibrohimov, a également évoqué la préparation du match à venir. Il a souligné que l'équipe de Tachkent a étudié Al-Ittihad en profondeur et s'est bien préparée pour la rencontre.

Par ailleurs, l'absence de plusieurs joueurs à Djeddah pourrait compliquer la tâche de l'équipe. Cependant, Ibrohimov a exprimé sa confiance dans la capacité du groupe à compenser ces absences et à donner le meilleur sur le terrain.

« Nous savons qu'Al-Ittihad est une équipe forte. Nous les avons étudiés sérieusement et nous nous sommes bien préparés. Quelques joueurs n'ont pas pu faire le déplacement. Nous ferons en sorte que leur absence ne se fasse pas sentir. Nous entrerons sur le terrain pour montrer nos meilleures qualités. Nous avons l'intention de rentrer à Tachkent avec la victoire.

La présence de nombreux supporters au stade ne nous mettra pas de pression. Une fois sur le terrain, notre concentration sera uniquement sur le jeu », a déclaré Ibrohimov, selon le service de presse du Pakhtakor.

Quel défi attend le Pakhtakor à Djeddah ?

Comme l'ont montré les déclarations en conférence de presse, le staff technique du Pakhtakor est conscient du potentiel offensif de l'adversaire. Si Caras a mis l'accent sur la défense collective et la réduction des espaces, Ibrohimov a souligné la préparation mentale et la soif de victoire des joueurs.

Pour les joueurs de Tachkent, l'objectif principal est d'agir comme une équipe unie malgré les absences. C'est une opportunité, surtout pour les jeunes, de démontrer leur valeur face à un tel adversaire et d'acquérir de l'expérience internationale.

L'objectif du Pakhtakor à Djeddah est clair : malgré la force d'Al-Ittihad et le soutien de ses fans, revenir à Tachkent avec un résultat positif.