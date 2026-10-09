À Almaty, une femme provoque un scandale en tentant d'arracher une connaissance aux policiers (vidéo)

Une tentative de vol a eu lieu dans une épicerie située rue Abishev, dans le district de Nauryzbay à Almaty, au Kazakhstan. L'incident a été rapporté le 8 octobre par le service de presse du département de police de la ville.

Selon les forces de l'ordre, deux hommes sont entrés dans le magasin. Ils se sont d'abord dirigés vers le rayon des boissons alcoolisées, puis vers celui des produits d'entretien ménager.

Au moment de passer à la caisse, l'un d'eux n'a payé que pour des bonbons, tout en dissimulant un shampoing sous ses vêtements. Les employés du magasin, méfiants, ont vérifié les articles et ont appelé la police.

Un inspecteur de quartier et une équipe d'enquête opérationnelle sont arrivés sur les lieux. C'est alors qu'une femme, connaissance de l'homme interpellé, a tenté de le soustraire aux policiers. Elle a provoqué un scandale et résisté aux forces de l'ordre.

Selon le service de presse de la police, les deux hommes ainsi que la femme ont été emmenés au département de police du district de Nauryzbay.

Désormais, chacun d'eux devra répondre de ses actes devant la loi. Une évaluation juridique de l'incident sera effectuée conformément à la législation en vigueur.