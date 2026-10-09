Kadyr Atambaïev, fils de l'ancien président du Kirghizistan, condamné à 4 ans de prison

Un nouveau procès retentissant, qui a suscité une vive résonance dans la vie politique du Kirghizistan voisin, a pris fin. Kadyr Atambaïev, fils de l'ancien président du pays Almazbek Atambaïev, a été reconnu coupable de préparation à un coup d'État armé et de tentative de prise de pouvoir par la violence, et a été condamné à 4 ans de prison.

«Asia-Plus» Selon les informations rapportées par le média, le tribunal de la ville de Bichkek a rendu le verdict final dans cette affaire pénale très médiatisée. Outre le fils de l'ancien président, le chef de l'un des mouvements d'opposition du pays a également été condamné à une longue peine de privation de liberté.

Verdict du tribunal : quelles peines pour Kadyr Atambaïev et Temirlan Soultonbekov ?

Après avoir examiné les preuves présentées par l'enquête, le collège des juges a rendu les décisions fermes suivantes :

La peine de Kadyr Atambaïev : Le fils de l'ancien président et vice-président du parti « Sociaux-démocrates », Kadyr Atambaïev, a été condamné pour préparation à la prise de pouvoir par la force à 4 ans de privation de liberté ;

Une peine de 7 ans pour le chef du parti : Le président du parti « Sociaux-démocrates », Temirlan Soultonbekov, a reçu une peine de 4 ans pour ce chef d'accusation. Cependant, en ajoutant la peine non purgée d'une affaire précédente, la peine finale 7 ans de prison a été fixée (il avait été condamné en avril 2025 pour achat de votes) ;

Régime pénitentiaire : Les deux condamnés purgeront leur peine dans une colonie pénitentiaire à régime général.

Confiscation des biens au profit de l'État

La décision du tribunal prévoit non seulement la privation de liberté, mais aussi des mesures financières :

Exigence de confiscation : Selon le verdict, Kadyr Atambaïev et Temirlan Soultonbekov ont été contraints de transférer leurs biens au profit de l'État ;

Fondements de l'enquête : Les forces de l'ordre ont déclaré disposer de preuves suffisantes concernant les plans de ces individus visant à déstabiliser la situation socio-politique du pays et à modifier le système de gouvernance actuel par une rébellion armée.

La famille Atambaïev et au Kirghizistan un changement important dans le paysage politique

Cette décision de justice constitue un nouveau coup dur pour l'une des dynasties politiques les plus influentes du Kirghizistan :

Destin familial : Le clan qui dirigeait le pays sous l'ère de l'ancien président Almazbek Atambaïev subit actuellement une forte pression juridique et politique ;

Signal envoyé à l'opposition : Les analystes politiques du pays considèrent cette décision comme une réponse ferme et intransigeante du gouvernement officiel face à toute tentative de prise de pouvoir illégale.

Ce verdict contre Kadyr Atambaïev a démontré une fois de plus, non seulement dans la politique intérieure du Kirghizistan, mais aussi dans toute la Asie centrale , à quel point les questions de stabilité politique et de transition du pouvoir sont cruciales.