Ötzi, l'« homme des glaces », qui a vécu il y a environ 5300 ans dans les Alpes et a été naturellement conservé dans les glaciers, attire à nouveau l'attention des scientifiques. Cette fois, ils ont réussi à préparer du pain au levain en utilisant des micro-organismes trouvés sur son corps momifié.

Ötzi a vécu vers 3300 av. J.-C. Son corps a été découvert en 1991 dans les Alpes de l'Ötztal, près de la frontière entre l'Italie et l'Autriche. Étant l'une des momies anciennes les plus célèbres d'Europe, cette découverte sert de base à diverses recherches scientifiques depuis des décennies.

Récemment, des chercheurs du centre scientifique Eurac Research à Bolzano, en Italie, ont étudié les micro-organismes d'Ötzi. Ils ont analysé des échantillons prélevés sur sa peau, ses organes internes et les fluides issus de la fonte des glaces. En conséquence, plusieurs souches de levures adaptées aux environnements froids ont été identifiées.

Les scientifiques ont tenté de cultiver ces micro-organismes en laboratoire pour préparer un levain. Le résultat initial n'a pas été celui escompté : la levure ne s'est pas adaptée au milieu farineux. Par la suite, les chercheurs l'ont rafraîchie régulièrement pendant plusieurs mois pour l'adapter progressivement.

Finalement, l'expérience a été couronnée de succès : la pâte préparée a levé en environ 24 heures. Les scientifiques ont même cuit du pain au levain avec. L'un des participants au projet, le microbiologiste Mohamed Sarhan, bien qu'ayant évalué positivement le résultat initial, a noté que la qualité du pain pouvait encore être améliorée.

Les chercheurs se concentrent sur un autre aspect important : il est possible que les levures trouvées ne soient pas des micro-organismes présents dans le corps d'Ötzi de son vivant, mais qu'elles aient pénétré dans son corps depuis l'environnement glaciaire après sa mort. Les analyses génétiques indiquent une origine très ancienne.