Tentatives de suicide à bord d'un navire américain avant une attaque contre l'Iran (vidéo)

·9·Monde
Tentatives de suicide à bord d'un navire américain avant une attaque contre l'Iran (vidéo)

Alors que les tensions au Moyen-Orient atteignent leur paroxysme, une grave crise psychologique au sein de la marine américaine a été révélée. Envoyé en mission de combat vers l'Iran, l'USS Abraham Lincoln le commandant de l'immense porte-avions, le capitaine Dan Keeler a officiellement confirmé que des tentatives de suicide avaient été enregistrées parmi le personnel.

Selon le commandant, ces incidents alarmants et dangereux se sont produits précisément au moment où le navire effectuait une marche de combat vers les côtes iraniennes, période durant laquelle le risque d'un affrontement potentiel a fortement augmenté.

Déclaration du capitaine Keeler : « Il n'y a pas eu de décès, mais le problème est extrêmement grave »

S'exprimant devant les médias, le commandant du navire a noté que les militaires étaient confrontés à une épreuve psychologique difficile :

  • Aucune issue fatale : Grâce à une heureuse coïncidence et à des mesures rapides, aucune des tentatives de suicide ne s'est soldée par une mort tragique ;

  • Stress de combat et pression élevés : La probabilité d'un affrontement militaire direct avec l'Iran, l'état d'alerte constant et la menace de représailles dévastatrices ont porté un coup dur au moral des marins ;

  • Reconnaissance des problèmes psychologiques : Le capitaine a ouvertement admis que de sérieux problèmes étaient apparus dans le moral des soldats et a annoncé le renforcement des services de soutien psychologique à bord après l'incident.

Un problème systémique dans la marine américaine

Cet incident à bord de l'USS Abraham Lincoln a relancé les débats sur les missions militaires de longue durée de l'armée américaine et leur impact sur la santé du personnel :

  • Des mois de service de combat : Vivre en haute mer, loin de sa famille et sous la menace réelle de frappes de missiles, érode la stabilité mentale des jeunes soldats ;

  • Le coût de la confrontation avec l'Iran : La politique de Washington visant à accroître sa présence militaire au Moyen-Orient devient non seulement un fardeau financier majeur, mais aussi une épreuve difficile pour la santé mentale des simples soldats.

Bien que le commandement militaire affirme avoir la situation sous contrôle, une telle crise psychologique lors d'une mission de combat est évaluée comme un facteur pouvant gravement affecter l'état de préparation au combat des unités.

USS Abraham LincolnDan KeelerMarine AméricaineIranSanté Mentale
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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