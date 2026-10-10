Un caillot sanguin découvert dans le cœur d'un jeune homme de 27 ans

·10·Monde
Un caillot sanguin découvert dans le cœur d'un jeune homme de 27 ans

Une vidéo montrant l'échographie cardiaque d'un jeune homme de 27 ans lors d'un examen médical a circulé sur les réseaux sociaux. Il y est indiqué qu'un thrombus, c'est-à-dire un caillot sanguin, a été détecté dans le cœur du patient né en 1999.

Il a été rapporté que, lors de sa consultation, le jeune homme a mentionné souffrir de symptômes tels que des essoufflements, des difficultés respiratoires et une fatigue intense ces derniers jours.

Un thrombus peut se former sous l'influence de divers facteurs. La consommation excessive de boissons énergisantes peut accélérer le rythme cardiaque et affecter la tension artérielle. Cependant, il n'existe pour l'instant aucune information confirmée indiquant que les boissons énergisantes sont la cause directe de ce thrombus chez ce patient.

Les spécialistes soulignent l'importance de ne pas ignorer les changements de santé. En cas de fatigue intense inexpliquée, d'essoufflement ou de douleurs thoraciques, il est nécessaire de consulter un médecin. Si une détresse respiratoire soudaine ou une douleur thoracique sévère survient, il faut appeler les secours immédiatement.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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