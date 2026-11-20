Au Kazakhstan, il a été proposé d'interdire totalement la production, l'importation et la vente de boissons énergisantes. Cette initiative émane de l'association publique « Union des pères ». C'est ce qu'a rapporté NUR.KZ.

Les représentants de l'organisation estiment qu'interdire la vente de boissons énergisantes aux personnes de moins de 21 ans ne suffit pas. Par conséquent, ils ont proposé d'interdire également la production, l'importation commerciale, la vente en gros et au détail, ainsi que la distribution via les boutiques en ligne et les services de livraison.

Les auteurs de la pétition justifient leur initiative par les effets négatifs potentiels des boissons énergisantes sur la santé. Selon eux, ces boissons peuvent affecter la tension artérielle, leur teneur en sucre est élevée, et les édulcorants présents dans les versions sans sucre peuvent présenter des risques pour la santé.

De plus, les représentants de l'association ont souligné que la consommation régulière de boissons énergisantes par les adultes pour lutter contre la fatigue et l'insomnie peut entraîner des troubles du sommeil et une dépendance.

La pétition propose également d'interdire la publicité pour les boissons énergisantes, leur distribution gratuite et leur promotion sur les réseaux sociaux. En outre, il est demandé de prévenir le contournement de l'interdiction par le changement de nom des produits, d'établir une responsabilité pour le commerce illégal et de mettre en place un contrôle sur les activités des fabricants, importateurs et vendeurs.

L'initiative a été publiée sur le portail officiel des pétitions le 18 novembre 2026 et adressée au ministère de la Santé. 50 000 signatures sont requises pour que la pétition soit examinée.

Il convient de noter qu'il s'agit pour l'instant d'une proposition de l'association publique et qu'aucune décision n'a été prise concernant l'interdiction totale des boissons énergisantes.