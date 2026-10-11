Un Kazakh condamné à 16 ans de prison en Géorgie pour un simple antidouleur

Un Kazakh chauffeur de camion a été condamné à 16 ans de prison en Géorgie pour avoir transporté un antidouleur dans sa trousse à pharmacie. La famille de l'homme prévoit de faire appel de la décision du tribunal.

Selon Tengrinews, le chauffeur, originaire de la ville de Shuchinsk, a été arrêté en avril au port de Poti, en Géorgie. Il transportait cet antidouleur en raison de fortes douleurs au dos et à la colonne vertébrale.

Cependant, selon la législation géorgienne, ce médicament est classé parmi les substances psychotropes et stupéfiantes. C'est pourquoi le chauffeur a été arrêté et un procès a été ouvert contre lui.

L'épouse du chauffeur a tenté pendant cinq mois de faire libérer son mari. L'administration du district de Burabay et le bureau du procureur sont également intervenus dans cette affaire.

Il est rapporté qu'il a été impossible de fournir des preuves confirmant que le médicament avait été prescrit à l'homme par un médecin en Allemagne. La famille envisage désormais de faire appel de la décision du tribunal. La législation géorgienne prévoit un délai d'un mois pour cela.

Selon le ministère kazakh des Affaires étrangères, les agents consulaires ont rencontré le citoyen détenu, assisté aux audiences du tribunal et aidé à lui trouver un avocat. Le ministère a déclaré qu'il continuerait à fournir une assistance consulaire et juridique au citoyen.