« Jürgen inspire les joueurs à adopter son style, et tout rentrera dans l'ordre. Qu'ils gagnent le prochain Championnat d'Europe ou la Coupe du Monde, c'est difficile à dire. Mais je suis sûr d'une chose à cent pour cent : les fans allemands seront à nouveau fiers de leur équipe nationale », a déclaré Guardiola.

Guardiola a souligné le style d'entraînement de Klopp et sa capacité à influencer les joueurs.

Selon Guardiola, Klopp est capable d'apporter de grands changements à l'équipe nationale allemande. Sa capacité à convaincre les joueurs de ses idées et à créer une unité au sein de l'équipe pourrait insuffler un nouvel esprit au football allemand.

« Manchester City » L'ancien entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a exprimé des pensées chaleureuses à propos de Jürgen Klopp, sélectionneur de l'équipe nationale d'Allemagne. Le technicien espagnol a qualifié son homologue allemand de plus grand rival de toute sa carrière d'entraîneur. Il a également révélé avoir promis à Klopp de se rendre en Allemagne pour jouer au golf et dîner ensemble.

Jürgen Klopp impose une discipline de fer à la Mannschaft : analyse des nouvelles règles strictes

À lire aussi · 24 septembre Jürgen Klopp impose une discipline de fer à la Mannschaft : analyse des nouvelles règles strictes

Il a souligné que le football pratiqué par les équipes de Klopp l'a toujours fortement impressionné.

« Il a été mon adversaire le plus coriace »

Guardiola a rivalisé avec Klopp pendant des années dans diverses compétitions. Ils se sont affrontés d'abord en Bundesliga allemande, puis en Premier League anglaise.

Alors que Klopp dirigeait le Borussia Dortmund et Liverpool, Guardiola travaillait avec le Bayern Munich et « Manchester City». La rivalité en Angleterre, en particulier, est devenue l'une des pages les plus mémorables de leur carrière d'entraîneur.

« En regardant jouer ses équipes, je me dis souvent : “Wow, ça c'est du football...”. Aujourd'hui, je peux dire que Jürgen Klopp est l'adversaire le plus sérieux et le plus difficile de toute ma carrière d'entraîneur », a déclaré le technicien espagnol.

Ces mots montrent à quel point la rivalité entre les deux entraîneurs était intense. Cependant, Guardiola n'a pas caché qu'il apprécie Klopp non seulement comme un rival, mais aussi comme un ami proche et un collègue.

Golf et dîner : la promesse personnelle de Guardiola

Au cours de l'interview, Guardiola a également révélé la promesse faite à Klopp. Il prévoit de se rendre en Allemagne cette année pour rencontrer son ami.

« Nous sommes amis. Je lui ai promis que j'irais certainement en Allemagne cette année, que nous jouerions au golf ensemble, puis que nous dînerions ensemble », a rapporté le Bundesliga Magazine, citant Guardiola.

Klopp dirige l'équipe nationale d'Allemagne

Jürgen Klopp a signé un contrat de quatre ans avec la Fédération allemande de football le 24 juillet 2026. Il a officiellement pris ses fonctions de sélectionneur national le 15 août.

Klopp devrait mener l'Allemagne au Championnat d'Europe 2028 et à la Coupe du Monde 2030. Auparavant, le technicien avait acquis une grande réputation dans le football mondial grâce à son passage réussi à Liverpool.

La déclaration de Guardiola a montré une fois de plus qu'une grande rivalité dans le football ne signifie pas toujours hostilité. Les deux techniciens, qui se sont autrefois affrontés sans relâche pour des trophées, agissent aujourd'hui comme des amis qui apprécient les succès de l'autre.