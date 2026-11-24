En Inde, une jeune fille de 15 ans, sourde et muette, a été victime d'un crime grave avant de subir la cruauté de sa propre famille. Selon la police locale, sa mère et son frère sont responsables de sa mort.

Il a été rapporté que l'incident a eu lieu en septembre. Un homme inconnu a profité du handicap de la jeune fille pour l'emmener dans un endroit isolé et commettre une agression sexuelle.

Après cet événement, la famille a attiré l'attention des habitants. Des rumeurs ont circulé dans le voisinage. La mère de la jeune fille aurait perçu le regard des autres comme une honte pour la famille.

Selon l'enquête, la femme a comploté avec son fils pour emmener la jeune fille dans un entrepôt. La mère et le fils l'ont attaquée et ont mis fin à ses jours.

Après l'incident, la police a arrêté la mère de la jeune fille. Son frère a pris la fuite et est actuellement recherché.

Cette tragédie a démontré une fois de plus les conséquences dévastatrices de la victimisation des survivantes d'agressions sexuelles et des préjugés sociaux.