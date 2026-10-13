Pénurie d'essence à Bali : des centaines de scooters font la queue (vidéo)

L'un des centres touristiques les plus célèbres au monde, l'île de Bali, fait face à une grave pénurie de carburant. Suite à des perturbations dans le système d'approvisionnement des stations-service locales, d'immenses files d'attente composées de centaines, voire de milliers de personnes, se sont formées sur toute l'île pour obtenir de l'essence.

Les vidéos et photos montrant la situation révèlent que les conducteurs de scooters et de motos bloquent complètement les routes devant les stations-service, attendant pendant des heures.

Causes de la pénurie : Perturbations logistiques

La situation complexe sur l'île a été aggravée par les facteurs suivants :

Logistique retardée : En raison du retard des transports et des pétroliers acheminant le carburant vers Bali, les stocks des stations-service se sont épuisés ;

Panique de masse : Dès la propagation des nouvelles sur la baisse des stocks, les habitants et des milliers de touristes étrangers se sont précipités dans les stations pour remplir leurs réservoirs ;

Paralysie du système de transport : Comme les mobylettes et les scooters sont le principal moyen de transport sur l'île, le risque de manquer de carburant a gravement perturbé la vie quotidienne et les activités touristiques.

Situation devant les stations-service : Embouteillages de deux-roues

Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent la gravité de la situation sur l'île :

L'entrée des stations et les rues adjacentes sont saturées de centaines de motos, rendant le passage à pied ou en voiture presque impossible ;

Malgré la chaleur, les gens sont contraints d'attendre devant les pompes à essence ;

Dans certaines stations, des limites ont été imposées ou les activités ont été temporairement suspendues en raison de l'épuisement des stocks.

Actuellement, l'administration de l'île et les entreprises de distribution prennent des mesures urgentes pour résoudre les problèmes logistiques et acheminer des cargaisons supplémentaires de carburant à Bali.