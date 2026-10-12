Une jeune Iranienne démonte et remonte une Kalachnikov en 21 secondes (vidéo)

Une vidéo montrant une jeune Iranienne démontant et remontant un fusil de type Kalachnikov avec une grande habileté est devenue virale sur les réseaux sociaux. Selon les rapports, elle a accompli cette tâche en environ 21 secondes. L'information a été rapportée par Arenora.

La vidéo montre la jeune fille démontant rapidement l'arme avant de la réassembler. Certains médias associent ces images à la campagne « Janfada » (« Dévouement pour l'Iran »).

Dans le cadre de cette campagne, des entraînements militaires sont organisés en Iran pour les volontaires, y compris les femmes. Il est rapporté que ces sessions enseignent la manipulation des armes et la préparation aux situations d'urgence.

Cependant, aucune information détaillée n'a été fournie sur l'identité de la jeune fille dans la vidéo, ni sur le lieu et la date de l'enregistrement.