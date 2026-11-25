Le gardien de Manchester Cityet de l'équipe nationale d'Italie, Gianluigi Donnarumma, a été profondément affecté par le comportement inacceptable des supporters adverses lors du match de Ligue des champions contre Naples.

Insultes depuis les tribunes et état psychologique après le match

Pendant la rencontre au stade Etihad, certains fans napolitains ont proféré des cris virulents et insultants à l'encontre du gardien italien. Cette situation a eu un impact sérieux sur le moral du joueur :

Pression pendant le match : Des propos agressifs et injurieux visant Donnarumma ont été entendus depuis le secteur visiteur tout au long du match.

Refus de s'exprimer devant les journalistes : Au coup de sifflet final, il était évident que le gardien était très ému et abattu en quittant le stade. Il n'a pas caché son mécontentement face aux médias et a fait savoir qu'il ne souhaitait faire aucun commentaire.

Détails de l'incident

Indicateurs Détails et faits Joueur Gianluigi Donnarumma (Gardien de Manchester City) Compétition et lieu Ligue des champions — Stade Etihad (Manchester) Partie adverse Supporters visiteurs du club de Naples Cause du conflit Cris virulents et insultants entendus depuis les tribunes pendant le match Réaction du gardien A quitté le stade abattu après le match et a refusé de donner des interviews

Il est souligné que cette attitude hostile de la part de ses compatriotes a personnellement beaucoup blessé Donnarumma.

Selon vous, l'UEFA devrait-elle sanctionner le club de Naples en raison des supporters ayant insulté Gianluigi Donnarumma à l'Etihad ?

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