Nasaf bat Al-Khaldiya en ACL-2 et grimpe à la 2e place
Le club de Nasaf Qarshi a accueilli l'équipe bahreïnienne d'Al-Khaldiya lors de la 5e journée de la Ligue des champions de l'AFC 2 et a remporté une victoire cruciale à domicile. Ruziqul Berdiyev ses protégés ont dominé l'adversaire dans un match intense sur le score de 1:0 .
Le but décisif d'Abbos G‘ulomov
Bien qu'aucun but n'ait été marqué en première mi-temps, les « Dragons » ont atteint leur objectif en début de seconde période. À la 51e minute , Abbos G‘ulomov a trouvé le chemin des filets, inscrivant l'unique but de la rencontre.
Grâce à ces 3 points précieux, Nasaf porte son total à 7 points et se hisse à la 2e place du groupe A. Le club bahreïnien d'Al-Khaldiya reste à la 4e place avec 4 points. Dans l'autre match du groupe, Kuwait SC (6 points) affrontera le leader Al-Wahda (9 points).
Détails du match et compositions
Statistiques
Détails
Compétition et phase
ACL-2, Groupe A, 5e journée
Résultat
Nasaf 1:0 Al-Khaldiya
Buteur
Abbos G‘ulomov (51e minute)
Composition de Nasaf
Abduvohid Ne’matov, Zafarmurod Abdurahmatov, Umar Eshmurodov, Alibek Davronov, Dilshod Murtazoyev, Oybek Rustamov (G‘olib G‘aybullayev, 71e), Murod Rahmatov, Sharof Muhiddinov (Sardor Bahromov, 65e), Abbos G‘ulomov, Adenis Shala, Bobur Abduxoliqov (Yusuf Otubanjo, 65e)
Composition d'Al-Khaldiya
Al-Gharabli, Humaydan, Odil, Ali (Dabo, 80e), Assal, Drojdek, Moreira, Hasan (Al-Romaihi, 60e), Mendy (Bouhra, 80e), Sabbar, Shili
Avertissements
Adenis Shala (31e), Umar Eshmurodov (33e)
Classement actuel du groupe A (après la 5e journée)
Al-Wahda — 9 points (1 match en retard)
Nasaf — 7 points
Kuwait SC — 6 points (1 match en retard)
Al-Khaldiya — 4 points
Selon vous, Nasaf pourra-t-il réitérer sa performance lors de la dernière journée pour décrocher sa qualification en phase à élimination directe ?
Laissez vos commentaires sur la performance du club de Qarshi aujourd'hui et partagez cette victoire avec les fans du football ouzbek !
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