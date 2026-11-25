Le club de Nasaf Qarshi a accueilli l'équipe bahreïnienne d'Al-Khaldiya lors de la 5e journée de la Ligue des champions de l'AFC 2 et a remporté une victoire cruciale à domicile. Ruziqul Berdiyev ses protégés ont dominé l'adversaire dans un match intense sur le score de 1:0 .

Le but décisif d'Abbos G‘ulomov

Bien qu'aucun but n'ait été marqué en première mi-temps, les « Dragons » ont atteint leur objectif en début de seconde période. À la 51e minute , Abbos G‘ulomov a trouvé le chemin des filets, inscrivant l'unique but de la rencontre.

Grâce à ces 3 points précieux, Nasaf porte son total à 7 points et se hisse à la 2e place du groupe A. Le club bahreïnien d'Al-Khaldiya reste à la 4e place avec 4 points. Dans l'autre match du groupe, Kuwait SC (6 points) affrontera le leader Al-Wahda (9 points).