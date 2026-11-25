À Genève, en Suisse, le match historique pour le titre de Champion du monde d'échecs a débuté. Deux grands maîtres de 20 ans — notre compatriote Javohir Sindarov et le champion du monde en titre, l'Indien Gukesh Dommaraju ont livré une première partie acharnée qui s'est soldée par un match nul.

Présent à Genève, le secrétaire général de la Fédération d'échecs d'Ouzbékistan, Bobur Sattorov a analysé en profondeur cette première manche, soulignant les conclusions clés et les tournants décisifs.

2 conclusions principales tirées de la première partie

Selon Bobur Sattorov, cette première rencontre a immédiatement montré la préparation des deux joueurs pour ce match :

1ère conclusion : Gukesh n'a pas l'intention de céder facilement son titre et est prêt à se battre jusqu'au bout.

2ème conclusion : Javohir Sindarov a confirmé en pratique qu'il est dans sa meilleure forme sportive.

Évaluation informatique (99% de précision) et écart de 45 minutes

L'analyse note que les logiciels d'échecs modernes (« notre ami de fer ») ont hautement évalué les actions des deux grands maîtres, montrant que le jeu a été sans erreur à 99% Les deux parties ont fait preuve d'une préparation théorique approfondie lors de la phase d'ouverture.