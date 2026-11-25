«Jeu sans erreur à 99%» : Bobur Sattorov analyse la première partie entre Sindarov et Gukesh
À Genève, en Suisse, le match historique pour le titre de Champion du monde d'échecs a débuté. Deux grands maîtres de 20 ans — notre compatriote Javohir Sindarov et le champion du monde en titre, l'Indien Gukesh Dommaraju ont livré une première partie acharnée qui s'est soldée par un match nul.
Présent à Genève, le secrétaire général de la Fédération d'échecs d'Ouzbékistan, Bobur Sattorov a analysé en profondeur cette première manche, soulignant les conclusions clés et les tournants décisifs.
2 conclusions principales tirées de la première partie
Selon Bobur Sattorov, cette première rencontre a immédiatement montré la préparation des deux joueurs pour ce match :
1ère conclusion : Gukesh n'a pas l'intention de céder facilement son titre et est prêt à se battre jusqu'au bout.
2ème conclusion : Javohir Sindarov a confirmé en pratique qu'il est dans sa meilleure forme sportive.
Évaluation informatique (99% de précision) et écart de 45 minutes
L'analyse note que les logiciels d'échecs modernes (« notre ami de fer ») ont hautement évalué les actions des deux grands maîtres, montrant que le jeu a été sans erreur à 99% Les deux parties ont fait preuve d'une préparation théorique approfondie lors de la phase d'ouverture.
Cependant, lorsque la partie est entrée dans la phase complexe du milieu de jeu, le facteur le plus important est apparu : la gestion du temps (time management) :
« Dans les matchs pour le titre mondial, celui qui parvient à contrôler son temps est plus performant. En milieu de jeu, Gukesh s'est plongé dans des calculs très profonds, accumulant un retard de 45 minutes. » — a déclaré Bobur Sattorov.
Le choix de l'humain et de l'IA au 24ème coup
Le moment le plus délicat et intéressant de la partie a été observé au 24ème coup. Selon l'analyse du supercalculateur, pour compliquer le jeu et créer une opportunité d'avantage unique, au lieu de pousser le pion en f4 , Cavalier c2 était le coup à jouer.
Cependant, Bobur Sattorov note que si l'on interrogeait 100 grands maîtres professionnels, 95% d'entre eux auraient choisi le coup naturel et logique f4 — c'est là que réside la différence fondamentale entre la pensée humaine et l'intelligence artificielle.
Analyse de la 1ère manche du match pour le titre mondial à Genève
Indicateurs
Détails et analyse de Bobur Sattorov
Lieu et étape
Genève (Suisse) — Match pour le titre mondial, 1ère manche
Participants
Javohir Sindarov (20 ans) — Gukesh Dommaraju (20 ans)
Résultat de la 1ère partie
Nul (99% de précision de jeu)
Contrôle du temps (Gestion du temps)
En milieu de jeu, Gukesh a perdu 45 minutes à cause de calculs profonds
Situation décisive
Au 24ème coup, l'ordinateur a suggéré Cavalier c2 , tandis que la logique humaine a opté pour f4
Selon vous, quel avantage psychologique et tactique cet avantage de 45 minutes en milieu de jeu donnera-t-il à Javohir Sindarov pour battre Gukesh dans les prochaines parties ?
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