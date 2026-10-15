Une jeune Iranienne impressionne tout le monde en démontant et remontant un fusil en 21 secondes

Une vidéo montrant les compétences d'une jeune Iranienne avec un fusil de type Kalachnikov devient virale sur les réseaux sociaux. On y voit la jeune fille démonter l'arme puis la remonter en un temps record.

Selon les rapports, elle a accompli cette tâche en seulement 21 secondes. La rapidité et l'agilité de la jeune fille ont attiré l'attention des internautes.

Certaines sources indiquent que le démontage incomplet d'une Kalachnikov prend normalement 15 secondes et son remontage 25 secondes. Cependant, ces chiffres peuvent varier selon les conditions d'entraînement et les critères appliqués.

La vidéo a suscité des réactions mitigées sur Internet. Si certains utilisateurs ont salué son talent et sa vitesse, d'autres ont critiqué l'implication des enfants et des jeunes dans des activités liées aux armes.

Ainsi, cette courte vidéo a non seulement mis en avant le talent de la jeune fille, mais a également déclenché un débat sur la participation des jeunes à des entraînements au maniement des armes.