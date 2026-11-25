Le champion du monde Gukesh s'exprime sur son premier match contre Javokhir Sindarov
Le champion du monde d'échecs en titre, le grand maître indien Gukesh Dommaraju, a partagé ses impressions sur la première partie disputée contre le talentueux joueur ouzbek Javokhir Sindarov.
« La position a semblé équilibrée tout au long de la partie »
Gukesh a souligné que le match s'est déroulé à un niveau très élevé et dans un esprit sans compromis. Bien qu'il ait fallu résoudre de petits problèmes tactiques et positionnels pendant le jeu, les deux grands maîtres ont fait preuve d'un échecs de qualité :
« La partie était vraiment d'un haut niveau. La position a semblé équilibrée tout au long de la partie. Comme d'habitude, il a fallu résoudre de petits problèmes. Mais nous avons tous les deux joué une excellente partie. » — a déclaré Gukesh Dommaraju (champion du monde en titre).
Analyse de la première partie et réactions des joueurs
Indicateurs
Détails et évaluations
Adversaires
Gukesh Dommaraju — Javokhir Sindarov
Étape et résultat
1ère partie — Nulle
Évaluation de Gukesh
Le jeu était de haut niveau, la position est restée presque toujours égale
Point clé
Les deux joueurs ont réussi à surmonter les petits problèmes rencontrés
Rappelons que notre compatriote Javokhir Sindarov s'était également exprimé sur cette rencontre, notant qu'il avait cherché à étudier son adversaire et à garder le contrôle de la position lors de la première partie, tout en soulignant la défense très solide de Gukesh.
Selon vous, Javokhir Sindarov adoptera-t-il une tactique plus agressive contre le champion du monde Gukesh lors des prochaines parties ?
Laissez vos pronostics dans les commentaires et partagez cette reconnaissance du champion du monde avec les fans d'échecs ouzbeks !
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