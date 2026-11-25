Le champion du monde d'échecs en titre, le grand maître indien Gukesh Dommaraju, a partagé ses impressions sur la première partie disputée contre le talentueux joueur ouzbek Javokhir Sindarov.

« La position a semblé équilibrée tout au long de la partie »

Gukesh a souligné que le match s'est déroulé à un niveau très élevé et dans un esprit sans compromis. Bien qu'il ait fallu résoudre de petits problèmes tactiques et positionnels pendant le jeu, les deux grands maîtres ont fait preuve d'un échecs de qualité :

« La partie était vraiment d'un haut niveau. La position a semblé équilibrée tout au long de la partie. Comme d'habitude, il a fallu résoudre de petits problèmes. Mais nous avons tous les deux joué une excellente partie. » — a déclaré Gukesh Dommaraju (champion du monde en titre).

Analyse de la première partie et réactions des joueurs