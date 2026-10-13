Que se passe-t-il autour du célèbre rappeur et producteur P. Diddy en prison ?

Le célèbre rappeur et producteur américain P. Diddy (Sean Combs) a été transporté d'urgence dans un établissement médical depuis la prison où il purge sa peine en raison d'une blessure à la tête. TMZ selon les informations fournies par le portail, l'incident a eu lieu dans la nuit du samedi 10 octobre.

Après avoir reçu des soins médicaux d'urgence, l'artiste a été renvoyé dans l'établissement correctionnel, mais les causes de la blessure restent mystérieuses.

Appel nocturne et détails d'une blessure inconnue

Selon les informations recueillies sur place, l'assistance médicale a été organisée rapidement :

Appel à 01h00 du matin : L'ambulance a quitté les environs de la prison FCI Fort Dix dans le New Jersey, où Sean Combs est détenu, vers une heure du matin ;

Pas de danger pour la vie : Les médecins ont estimé que la blessure ne mettait pas la vie du rappeur en danger. Au matin, il a été ramené en prison ; il était conscient et capable de parler librement ;

Enquête des avocats : Les circonstances exactes de la blessure restent inconnues pour le moment. L'équipe juridique du rappeur mène une enquête sur la situation et a déclaré que sa sécurité était la priorité absolue.

Scandales, cellule individuelle et changement de peine

La vie de Sean Combs derrière les barreaux est marquée par une série de controverses :

Verdict du tribunal : En octobre 2025, Combs a été condamné pour deux chefs d'accusation liés au trafic à des fins de prostitution à 50 mois de prison et a été transféré du centre de détention de Brooklyn à Fort Dix ;

Date de libération : En raison de violations du règlement intérieur et de conflits avec d'autres détenus, sa date de libération a été modifiée à plusieurs reprises : initialement de mai à juin 2028, puis en février, et selon les dernières informations, avancée à janvier 2028 ;

Transfert en cellule individuelle : Selon le média TMZ, après la diffusion de rapports sur la « vie de luxe » de Diddy en prison début octobre, il a été placé dans une cellule individuelle sous surveillance spéciale.

Les événements entourant P. Diddy, au cœur des plus grands scandales du show-business américain, sont suivis avec un grand intérêt par les médias du monde entier.