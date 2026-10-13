Le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté dans le monde atteint 1,2 milliard

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Le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté dans le monde atteint 1,2 milliard

Dans le monde, 1,2 milliard de personnes vivent dans des conditions d'extrême pauvreté. En un an, leur nombre a augmenté de 51,5 millions. C'est ce qu'indique un rapport préparé par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et des chercheurs de l'Université d'Oxford.

Selon le document, les personnes vivant dans l'extrême pauvreté sont confrontées non seulement à des difficultés financières, mais aussi à la faim, à un accès limité à l'éducation, ainsi qu'au manque d'eau potable et d'électricité. Le plus inquiétant est que plus de la moitié de cette population est composée d'enfants.

Le chef du PNUD, Alexander De Croo, a qualifié l'augmentation des taux de pauvreté d'avertissement sérieux pour le monde entier.

Il est noté que l'un des facteurs contribuant à l'augmentation du nombre de personnes vivant dans la pauvreté est la croissance démographique. Parallèlement, le rapport ne dispose de nouvelles données que pour 13 des 108 pays en développement couverts. Par conséquent, cette situation doit être prise en compte lors de l'évaluation des chiffres présentés.

Néanmoins, des changements positifs sont observés dans certains pays. Au cours des 15 dernières années, la proportion de la population vivant dans des conditions difficiles selon les critères de pauvreté multidimensionnelle a diminué de moitié dans 33 pays, dont la Chine et le Vietnam.

Cependant, le problème de la pauvreté persiste principalement dans les pays d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud.

Le rapport note qu'en Égypte, au Népal et au Tadjikistan, tant le niveau de pauvreté que le nombre de personnes touchées ont considérablement diminué. En Angola et en Zambie, une situation différente a été observée : bien que le taux de pauvreté ait baissé, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté a augmenté en raison de la croissance démographique rapide.

PNUDUniversité d'OxfordPauvreté multidimensionnelleONUDéveloppement mondial
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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