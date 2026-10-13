La pauvreté augmente à nouveau dans le monde : 1,2 milliard de personnes vivent dans le besoin

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La pauvreté augmente à nouveau dans le monde : 1,2 milliard de personnes vivent dans le besoin

L'indice mondial de la pauvreté de l'ONU a augmenté pour la première fois depuis 2010. Selon les données publiées le 12 octobre par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le nombre de personnes souffrant de diverses formes de pauvreté dans le monde a atteint 1,2 milliard.

Le rapport 2026, préparé par le PNUD et l'Initiative sur la pauvreté et le développement humain de l'Université d'Oxford, note que le nombre de personnes vivant dans des conditions d'extrême pauvreté a augmenté de 51,5 millions par rapport à l'année précédente.

L'administrateur du PNUD, Alexander De Croo, a souligné que cette tendance devait servir d'avertissement sérieux au monde entier. Selon lui, derrière ces chiffres statistiques se cachent les vies de millions de personnes souffrant de la faim, privées d'accès à l'éducation, à l'eau potable et à l'électricité. Ces problèmes sont étroitement liés et aggravent les conditions de vie des populations.

Le rapport attire l'attention sur une autre situation préoccupante : plus de la moitié des personnes vivant dans l'extrême pauvreté sont des enfants. Le PNUD a identifié la croissance démographique comme l'une des principales causes de l'augmentation de ces indicateurs.

Parallèlement, il existe un aspect important dans l'évaluation des données du rapport. De nouvelles données statistiques n'ont été obtenues que pour 13 des 108 pays en développement inclus dans l'étude. Par conséquent, il convient de prendre en compte la portée des données lors de l'interprétation de certains résultats.

Malgré la détérioration des indicateurs globaux, des changements positifs ont été observés dans certains pays. Au cours des 15 dernières années, 33 pays ont réussi à réduire de moitié leur taux de pauvreté. Parmi eux figurent six pays d'Afrique subsaharienne. La Chine et le Vietnam figurent également parmi les pays ayant obtenu les résultats les plus rapides en matière de réduction de la pauvreté.

Le rapport montre que la lutte contre la pauvreté reste une priorité mondiale. Améliorer l'accès de millions de personnes à la nourriture, à l'éducation, à l'eau potable et à l'électricité demeure l'une des tâches essentielles de la communauté internationale.

Programme des Nations Unies pour le développementInitiative sur la pauvreté et le développement humain de l'Université d'OxfordAlexander De CrooRapport 2026Pauvreté mondiale
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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