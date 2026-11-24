«Inter Miami» attaquant du club, ancien leader de l'équipe nationale d'Argentine Lionel Messi pourrait faire son retour pour la Copa América 2028 dans un nouveau rôle.

En Argentine, Motivaciones Fútbol selon les informations diffusées sur les réseaux sociaux, l'option d'impliquer Messi, qui aura alors 39 ans, dans le travail avec les jeunes joueurs de l'équipe nationale est à l'étude. Il pourrait être chargé de partager son expérience en tant que conseiller et leader mental, sans pour autant entrer sur le terrain, afin de guider la nouvelle génération.

L'expérience d'Agüero et la déclaration de Scaloni

Selon la source, ce rôle prévu pour le détenteur de huit Ballons d'Or pourrait être similaire aux fonctions occupées par l'ancien attaquant Sergio Agüero lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Toutefois, la participation officielle de Messi en tant que conseiller pour la Copa América 2028 n'est pas encore confirmée.

Récemment, le sélectionneur de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Scaloni a également évoqué la possibilité d'inviter Messi dans son staff technique :

« S'il veut nous rejoindre, il n'y a aucun problème. Maintenant que Walter [Samuel] s'en va, qu'il prenne sa place », a déclaré Scaloni lors de la conférence de presse précédant le match amical contre le Costa Rica.

Indicateur / Information Détails Nouveau rôle potentiel Conseiller en équipe nationale, leader mental ou membre du staff technique Compétition Copa América 2028 Dernier match en sélection Octobre 2026, match amical contre le Bénin (3:0) Titres en équipe nationale Coupe du Monde 2022, Finalissima CONMEBOL-UEFA, Copa América (2021, 2024) Contrat actuel en club «Inter Miami» (jusqu'à la fin de la saison MLS 2028) Contrat de Scaloni Prolongé jusqu'en 2030 le 12 novembre 2026

Fin de carrière internationale et projets en club

Rappelons que, en octobre 2026, Messi avait annoncé sa retraite internationale avec l'Argentine. Son dernier match sous le maillot national fut un amical contre le Bénin, où les Argentins se sont imposés sur le score de 3:0. Messi a remporté la Coupe du Monde 2022, la Finalissima CONMEBOL-UEFA, ainsi que deux Copa América en 2021 et 2024 avec l'équipe nationale.

Lionel Scaloni a officiellement prolongé son contrat avec l'équipe nationale d'Argentine le 12 novembre jusqu'en 2030. Le prochain tournoi majeur pour l'équipe nationale sera la Copa América 2028. Lionel Messi poursuit actuellement sa carrière en club avec «Inter Miami» sous un contrat courant jusqu'à la fin de la saison MLS 2028.

Selon vous, quel impact Lionel Messi aurait-il sur l'équipe s'il rejoignait le staff technique ou devenait conseiller pour la Copa América 2028 ? Laissez vos avis en commentaires !