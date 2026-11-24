Lors de la 5e journée de l'AFC Champions League Elite, des résultats contrastés ont été enregistrés pour les équipes comptant des joueurs ouzbeks. L'Esteghlal, avec Rustam Ashurmatov, a fait match nul contre Al Ain, tandis que Jaloliddin Masharipov est entré en jeu en seconde période. Le Tractor d'Odil Hamrobekov a subi une lourde défaite face à Al Wasl. La phase de groupes de la plus prestigieuse compétition de clubs d'Asie se poursuit intensément. La 5e journée a réservé plusieurs surprises. Les performances des joueurs ouzbeks ont été au centre de l'attention des supporters. Ashurmatov a joué tout le match, Masharipov est entré en seconde période Le club iranien de l'Esteghlal s'est déplacé pour affronter le club émirati d'Al Ain. La rencontre disputée s'est soldée par un match nul 1:1. Bien que les hôtes aient ouvert le score grâce à Palacios, l'Esteghlal a tenté de renverser la situation en seconde période. À la 51e minute, Fallah a inscrit un but crucial pour les Iraniens, rétablissant l'équilibre.

Le défenseur ouzbek Rustam Ashurmatov a disputé l'intégralité de la rencontre avec l'Esteghlal. Jaloliddin Masharipov est entré en jeu à la 62e minute en remplacement de Razzoqiniya. Ce match nul à l'extérieur permet à l'Esteghlal de repartir avec un point. La participation des joueurs ouzbeks a été particulièrement suivie par les fans. Le Tractor lourdement battu par Al Wasl Le club iranien du Tractor a accueilli l'équipe émiratie d'Al Wasl sur son terrain. Cependant, la rencontre a été difficile pour les hôtes, le Tractor s'inclinant 1:5. Al Wasl a ouvert le score en première période grâce à un but de Torimi à la 44e minute. En seconde période, les visiteurs ont accentué leur domination offensive. Alsate a marqué à la 55e minute et Vareta à la 61e. Torimi a signé un doublé à la 73e minute. Bien que Husaynzoda ait réduit le score pour le Tractor à la 72e minute, cela n'a pas suffi à changer l'issue du match. Junior a inscrit le cinquième but à la 90+3e minute, scellant la large victoire des visiteurs. Le joueur ouzbek Odil Hamrobekov a disputé l'intégralité du match avec le Tractor.