Un chômeur japonais a obtenu un millier de repas gratuits en deux ans

Au Japon, un chômeur de 38 ans a été arrêté, soupçonné d'avoir obtenu plus de mille repas gratuitement en deux ans en exploitant une faille dans une application de livraison de nourriture. En utilisant le système d'annulation de commande et de remboursement, il a causé une perte de plus de 3,7 millions de yens, soit environ 24 000 dollars, à l'entreprise.

Selon les rapports, Takuya Higashimoto, habitant de Nagoya dans la préfecture d'Aichi, a profité des failles de Demae-can, l'une des plus grandes plateformes de livraison de nourriture au Japon, pendant plus de deux ans. Il a utilisé plusieurs méthodes pour éviter que sa fraude ne soit facilement détectée.

Les enquêteurs ont révélé que Higashimoto avait ouvert un total de 124 comptes via l'application. La plupart d'entre eux ont été enregistrés avec de faux noms et de fausses adresses. L'homme utilisait généralement des cartes prépayées pour ouvrir les comptes et annulait son adhésion quelques jours plus tard, ce qui rendait difficile pour la plateforme de détecter ses actions et de stopper la fraude.

Selon les médias japonais, Higashimoto commandait de la nourriture sur l'application Demae-can et choisissait la livraison sans contact. Une fois le repas livré, il signalait faussement ne pas avoir reçu la commande pour obtenir un remboursement.

Par exemple, le 30 juillet, il a ouvert un nouveau compte avec un faux nom et une fausse adresse. Il a ensuite prétendu que de la glace, un bento (repas préparé) et des steaks de poulet n'avaient pas été livrés, obtenant ainsi un remboursement de 16 000 yens, soit environ 105 dollars.

« Au début, j'ai juste essayé cette méthode. Une fois que j'ai commencé à en tirer profit, je n'ai pas pu m'arrêter », a avoué Higashimoto à la police après son arrestation au début du mois.

Au chômage depuis plusieurs années, l'homme a été arrêté au début du mois et officiellement inculpé pour fraude. Le fait qu'il ait réussi à obtenir plus de mille repas gratuits en deux ans a poussé la plateforme de livraison à prendre des mesures.

Demae-can a mis en place un système d'alerte pour détecter les opérations suspectes et anormales afin de prévenir de futurs cas similaires. Le nouveau système vise à repérer rapidement les activités inhabituelles et à limiter les fraudes sur la plateforme.