Transport inhabituel : Une belle-fille laisse son beau-père sous une pile de barils et de bassines (vidéo)

·26·Monde
Transport inhabituel : Une belle-fille laisse son beau-père sous une pile de barils et de bassines (vidéo)

Une vidéo mêlant tâches ménagères rurales, astuces insolites et humour est devenue virale sur les réseaux sociaux, accumulant en peu de temps des centaines de milliers de vues et des milliers de commentaires amusés.

La vidéo montre une jeune femme (la belle-fille) utilisant une méthode surprenante, dangereuse et comique pour transporter une grande quantité de barils en plastique, de seaux et de bassines sur son petit scooter électrique, avec l'aide de son beau-père.

Un « pilier vivant » : une méthode de chargement insolite

La séquence des événements dans la vidéo se déroule comme suit :

  • Le problème initial : Plusieurs énormes barils bleus en plastique se trouvent dans la cour, et il semble impossible de les transporter tous en une fois avec le petit véhicule électrique ;

  • Le plan de la belle-fille : La femme installe d'abord son beau-père sur le siège arrière du scooter, face à l'arrière, et commence à l'utiliser comme un véritable « pilier de chargement vivant » ;

  • Empilement progressif : D'abord, de grands barils sont coincés entre les jambes et le ventre du vieil homme, tandis qu'il tient des barils bleus de chaque côté avec ses mains ;

  • Seaux et bassines sur la tête : Ne s'arrêtant pas là, la femme empile des récipients en plastique et des seaux jusqu'à la tête de son beau-père, avant de coiffer le tout d'une immense bassine en métal comme un chapeau ;

  • Un voyage difficile : Résultat : le vieil homme se retrouve complètement enseveli sous les barils, les yeux et les voies respiratoires obstrués, tenant fermement les objets, tandis que la femme conduit sereinement le scooter.

Commentaires amusés et inquiets des utilisateurs

Cette vidéo a suscité à la fois rires et étonnement parmi les internautes :

  • « Ingéniosité à la chinoise » : Certains commentateurs ont salué avec humour la précision géométrique avec laquelle la femme a empilé les objets, affirmant qu'elle a « réussi en une fois ce que les hommes ne pouvaient pas faire » ;

  • Sympathie pour le beau-père : Beaucoup ont admiré la patience du vieil homme : « Comment fait-il pour respirer là-dessous ? », « S'il tombe, il restera coincé sous les barils ! » ont-ils écrit avec un mélange de rire et de pitié ;

  • Mise en scène et réalité : Bien que la vidéo soit une mise en scène humoristique, elle illustre l'ingéniosité naturelle des habitants des zones rurales face aux tâches quotidiennes.

Ces moments insolites ne se contentent pas d'égayer les internautes, ils prouvent une fois de plus que l'imagination humaine ne connaît aucune limite.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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