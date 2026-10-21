Kirghizistan : un commandant arrêté pour avoir utilisé des soldats dans la construction de sa maison privée

Au Kirghizistan, le commandant d'une unité de la Garde nationale a été arrêté, soupçonné d'abus de pouvoir. Il est accusé d'avoir régulièrement utilisé des militaires sous ses ordres pour la construction de sa maison privée.

Selon le Comité d'État pour la sécurité nationale du Kirghizistan, cette affaire a été révélée le 20 octobre en collaboration avec le parquet militaire. D'après les premières informations, le commandant a fait travailler des soldats sous contrat sur le chantier. Parmi eux se trouvaient des militaires qui auraient dû être en service de garde à la caserne.

Les éléments recueillis lors de l'enquête ont été transmis au parquet militaire. Une procédure pénale a été ouverte pour « abus de pouvoir » en vertu de l'article 337 du Code pénal du Kirghizistan.

Dans le cadre de l'enquête, le commandant, identifié par les initiales I.A., a été arrêté et placé en détention provisoire au centre de détention de la Direction générale des affaires intérieures de Bichkek.