Kirghizistan : un commandant arrêté pour avoir utilisé des soldats dans la construction de sa maison privée

·20·Monde
Kirghizistan : un commandant arrêté pour avoir utilisé des soldats dans la construction de sa maison privée

Au Kirghizistan, le commandant d'une unité de la Garde nationale a été arrêté, soupçonné d'abus de pouvoir. Il est accusé d'avoir régulièrement utilisé des militaires sous ses ordres pour la construction de sa maison privée.

Selon le Comité d'État pour la sécurité nationale du Kirghizistan, cette affaire a été révélée le 20 octobre en collaboration avec le parquet militaire. D'après les premières informations, le commandant a fait travailler des soldats sous contrat sur le chantier. Parmi eux se trouvaient des militaires qui auraient dû être en service de garde à la caserne.

Les éléments recueillis lors de l'enquête ont été transmis au parquet militaire. Une procédure pénale a été ouverte pour « abus de pouvoir » en vertu de l'article 337 du Code pénal du Kirghizistan.

Dans le cadre de l'enquête, le commandant, identifié par les initiales I.A., a été arrêté et placé en détention provisoire au centre de détention de la Direction générale des affaires intérieures de Bichkek.

KirghizistanGarde NationaleComité d'État pour la sécurité nationaleAbus de pouvoirBichkek
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le cri des mères : les corps des soldats noyés au Kazakhstan ramenés chez euxLe cri des mères : les corps des soldats noyés au Kazakhstan ramenés chez eux26 septembre 10:29L'appel urgent d'un ex-militaire russe à Poutine secoue les réseaux sociauxL'appel urgent d'un ex-militaire russe à Poutine secoue les réseaux sociaux26 juin 11:29Quelles sont les peines pour violence envers les enfants en Asie centrale ?Quelles sont les peines pour violence envers les enfants en Asie centrale ?17 octobre 18:59Critique sévère de Tokaïev : L'armée est restée au siècle dernier, les généraux seront punisCritique sévère de Tokaïev : L'armée est restée au siècle dernier, les généraux seront punis28 septembre 07:53Sensation en Asie centrale : un mouton de race « Arashan » vendu 1 million de dollars au Kirghizistan (vidéo)Sensation en Asie centrale : un mouton de race « Arashan » vendu 1 million de dollars au Kirghizistan (vidéo)21 septembre 13:58Fusillade sanglante entre le SBU et le GUR : l'enlèvement mystérieux d'un commandant du RDKFusillade sanglante entre le SBU et le GUR : l'enlèvement mystérieux d'un commandant du RDK3 septembre 17:51
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse