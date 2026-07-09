Des serpents envahissent des villages en Chine après des inondations

Des serpents sont apparus dans plusieurs villages de la région autonome du Guangxi, dans le sud de la Chine. Les inondations causées par le typhon Maysak seraient à l'origine de cet incident.

Selon les informations, environ 900 serpents se sont échappés d'un élevage local. La plupart seraient inoffensifs, mais des espèces sauvages et dangereuses pourraient également être présentes.

Il est conseillé aux habitants d'être prudents, de ne pas tenter de capturer les serpents eux-mêmes et de signaler toute situation aux services compétents.

Actuellement, des secouristes et des spécialistes mènent des opérations pour capturer les serpents dispersés dans les villages.