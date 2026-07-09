Des serpents envahissent des villages en Chine après des inondations

·69·Monde
Des serpents envahissent des villages en Chine après des inondations

Des serpents sont apparus dans plusieurs villages de la région autonome du Guangxi, dans le sud de la Chine. Les inondations causées par le typhon Maysak seraient à l'origine de cet incident.

Selon les informations, environ 900 serpents se sont échappés d'un élevage local. La plupart seraient inoffensifs, mais des espèces sauvages et dangereuses pourraient également être présentes.

Il est conseillé aux habitants d'être prudents, de ne pas tenter de capturer les serpents eux-mêmes et de signaler toute situation aux services compétents.

Actuellement, des secouristes et des spécialistes mènent des opérations pour capturer les serpents dispersés dans les villages.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Les stars inattendues du sommet de l'OTAN : les chats d'AnkaraLes stars inattendues du sommet de l'OTAN : les chats d'AnkaraAujourd'hui, 15:57Liste des villes les plus agréables à vivre au monde établie !Liste des villes les plus agréables à vivre au monde établie !Aujourd'hui, 13:19Un avion cargo en provenance de Sharjah a disparu des radarsUn avion cargo en provenance de Sharjah a disparu des radarsAujourd'hui, 13:17Des centaines de serpents se sont répandus dans les villages après des inondations en ChineDes centaines de serpents se sont répandus dans les villages après des inondations en ChineAujourd'hui, 13:12Une lionne aux longs cils devient une star des réseaux sociauxUne lionne aux longs cils devient une star des réseaux sociauxAujourd'hui, 12:49Une jeune fille qui a fait un don à 5 ans surprend tout le monde en gagnant 48 millions de dollars 13 ans plus tardUne jeune fille qui a fait un don à 5 ans surprend tout le monde en gagnant 48 millions de dollars 13 ans plus tardAujourd'hui, 12:43
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas