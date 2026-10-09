Une photo sensationnelle, ayant suscité des débats passionnés parmi les experts internationaux et les analystes de la défense, a circulé autour de l'aviation militaire américaine. La prestigieuse publication The Aviationist a publié une photo exclusive en gros plan d'un chasseur de cinquième génération VMFA-314 « Black Knights » appartenant à l'escadron F-35C Lightning II du Corps des Marines des États-Unis.

Le fuselage de l'avion affiche des silhouettes conventionnelles représentant des missions de combat complexes, des armes utilisées et des cibles neutralisées. En particulier, les trois symboles de sous-marins sur la trappe de la soute à armement suscitent un grand émoi parmi les spécialistes.

« Rapport de combat » sur le fuselage : Quelles armes ont été utilisées ?

De retour de l'opération à grande échelle « Epic Fury » contre l'Iran, ce F-35C porte sous son cockpit et près des entrées d'air les silhouettes d'une série d'armes de précision :

Missiles air-air : Missiles guidés longue portée AIM-120 AMRAAM ;

Armes de frappe planantes : Armes aéronautiques tactiques guidées AGM-154 JSOW ;

Famille de bombes lourdes : Bombes guidées GBU-31 JDAM, GBU-54 Laser JDAM de haute précision et GBU-32 JDAM ;

Indicateurs de réutilisation : Les traits ajoutés à côté de chaque silhouette indiquent que le type d'arme correspondant a été utilisé avec succès à plusieurs reprises en conditions de combat réelles.

Du pétrolier au drone : Quelles cibles ont été touchées ?

Les images sur la trappe de la soute à armement montrent que l'avion a mené des frappes à grande échelle non seulement dans les airs, mais aussi au sol et en mer :

Cibles navales : Pétrolier, corvette ou grand navire de guerre de classe frégate ;

Cibles terrestres : Pièce d'artillerie, système de défense antiaérienne mobile (sur châssis automobile) et base de lancement de missiles stationnaire ou autres objets stratégiques au sol ;

Drone abattu : Une silhouette ressemblant à l'appareil Shahed-136 à aile delta est visible. Rappelons que le 3 février 2026, l'escadron VMFA-314 a abattu un drone Shahed-139 se dirigeant vers le porte-avions « Abraham Lincoln » en mer d'Arabie. Bien qu'il existe des différences entre la forme de la silhouette et le modèle du drone, les analystes supposent que ce symbole pourrait représenter cette opération d'interception réussie.

Le grand mystère : Comment le F-35C a-t-il coulé trois sous-marins ?

L'attention des experts militaires se concentre sur les trois silhouettes de sous-marins :

Cas inhabituel : Le ciblage et la destruction de sous-marins par un avion de chasse tactique sont extrêmement rares dans la pratique de l'aviation militaire ;

Un précédent existe : Auparavant, un symbole de sous-marin et l'inscription « Sub Buster » (« Chasseur de sous-marins ») avaient été observés sur un F/A-18F Super Hornet de l'escadron VFA-41 de l'US Navy ;

Interprétation et réalité : The Aviationist souligne que les marques sur le F-35C ne révèlent pas la classe exacte des sous-marins. Les silhouettes sont conventionnelles et pourraient signifier leur destruction à quai, leur neutralisation en surface ou une participation réussie à une mission de recherche et de frappe.

Bien que les autorités américaines n'aient pas commenté ces marques, ces images démontrent clairement la capacité des F-35C à détruire un large éventail de cibles stratégiques, de la mer au sol, dans des opérations de combat multidomaines modernes.