Un citoyen ouzbek poignardé à mort dans la région d'Almaty

AuKazakhstan, un citoyen ouzbek de 35 ans, qui travaillait comme vendeur de pain tandoor dans le village d'Aktas, district de Talgar, région d'Almaty, a été tué par arme blanche. C'est ce qu'a rapporté Zakon.kz .

Selon les informations, le défunt travaillait dans une boulangerie locale depuis cinq ans. L'incident s'est produit lors d'une altercation avec un client. Selon les premières données, une dispute verbale a dégénéré en bagarre.

Lors de la dispute, le suspect de 56 ans a sorti un couteau et a porté deux coups à la poitrine du citoyen ouzbek. L'homme est décédé des suites de ses blessures graves.

Une enquête pour meurtre a été ouverte par le département de police de la région d'Almaty. Lors des opérations de recherche, le suspect de 56 ans a été identifié, arrêté et placé en détention provisoire. La police a indiqué qu'il avait reconnu les faits.

Il est rapporté que le défunt était bien connu des habitants. Il jouissait d'une bonne réputation au sein du village, distribuant même du pain gratuitement les vendredis.

L'enquête est en cours. Les forces de l'ordre cherchent à établir tous les détails de l'altercation.