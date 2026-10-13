Le président américain fait une déclaration retentissante devant ses partisans

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Le président américain fait une déclaration retentissante devant ses partisans

Le président américain Donald Trump Lors d'un meeting électoral dans l'Ohio, le chef de l'État a exprimé son souhait de briguer un troisième mandat. Associated Press selon l'agence, le locataire de la Maison Blanche, en réponse aux acclamations de ses partisans, n'a pas caché qu'il aimerait rester au pouvoir quatre années de plus.

Cette déclaration a ravivé les débats politiques sur fond du 22e amendement de la Constitution américaine, qui limite strictement la présidence à deux mandats.

« Quatre ans de plus ! » : que s'est-il passé lors du meeting dans l'Ohio ?

S'exprimant lors de l'événement public, Trump a abordé l'avenir du pays et ses plans de développement économique :

  • Promesses économiques : Trump a promis un « succès économique sans précédent » si les républicains remportaient les élections de mi-mandat en novembre ;

  • Réaction de la foule : Après ses propos, les participants au meeting ont scandé à l'unisson : « Quatre ans de plus ! » ont-ils crié ;

  • L'aveu franc de Trump : En réponse à l'appel de la foule, le président a déclaré : « Je le ferais avec plaisir », a-t-il répondu.

Le parcours politique de Trump et les allusions controversées à un troisième mandat

Ce n'est pas la première fois que les rumeurs sur un troisième mandat de Trump circulent :

  • Chronique d'un retour au pouvoir : Élu président pour la première fois en 2016, Trump avait perdu face à Joe Biden en 2020. Cependant, il a remporté les élections de 2024 et est retourné à la Maison Blanche ;

  • Conversations privées et risque de perte d'influence : Reuters selon l'agence, Trump a discuté de la possibilité d'un troisième mandat dans des échanges privés, craignant de perdre le pouvoir prématurément ou de devenir un « canard boiteux » (un dirigeant en fin de mandat sans influence) ;

  • Limites constitutionnelles : Auparavant, Trump avait reconnu qu'il ne pouvait légalement pas se présenter pour un troisième mandat, exprimant ses regrets face au fort soutien politique de la population ;

  • Réponses mystérieuses : Dans une interview accordée à NBC News en février de cette année, il avait esquivé la question : « Ce serait très intéressant. Mais ce serait terrible de donner la réponse que vous attendez », avait-il laissé entendre de manière ambiguë.

Alors que la campagne électorale américaine bat son plein, les déclarations retentissantes de Trump devraient continuer de susciter des débats dans les cercles politiques de Washington.

Donald TrumpOhioTroisième mandatConstitution22e Amendement
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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