Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) d'Iran a annoncé la levée totale de la restriction la plus importante appliquée depuis des années sur l'arsenal balistique du pays.

Un porte-parole du CGRI, le général de brigade Hossein Mohebbi, a déclaré dans une interview à l'agence de presse ISNA que Téhéran a complètement supprimé les limites volontaires imposées à la portée de ses missiles et que cette nouvelle puissance stratégique sera démontrée dans un avenir proche.

Le général a souligné que, dans le cadre d'une guerre non conventionnelle (asymétrique), l'Iran a la capacité de frapper les points les plus vulnérables auxquels l'adversaire ne s'attend pas.

Pourquoi la limite de 2 000 km était-elle maintenue ?

Jusqu'à présent, Téhéran limitait consciemment la portée maximale de ses missiles :

Limite volontaire : L'Iran avait volontairement limité la portée de ses missiles balistiques dans sa doctrine militaire à 2 000 kilomètres ;

Diplomatie régionale : Comme l'avait expliqué le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, cette restriction était maintenue uniquement pour contenir les menaces régionales et prouver que Téhéran ne représentait pas un danger mondial pour les pays lointains ;

Changement de doctrine : Cependant, après les récentes attaques aériennes majeures menées par Israël et les États-Unis, les dirigeants du pays ont été contraints de revoir radicalement leur stratégie de sécurité.

Instruction du Guide suprême et avertissement ouvert à l'Europe

La levée de la restriction a été décidée directement par les plus hautes autorités de l'État :

Ordre de Mojtaba Khamenei : La décision a été prise sur instruction directe du Guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei. Il a ordonné aux structures de défense de répondre aux menaces extérieures rapidement et fermement, sans aucune limite géographique ;

Menace du Parlement : Le député iranien Manouchehr Mottaki a déclaré ouvertement que si l'agression se poursuit, les bases militaires américaines situées sur le territoire européen pourraient devenir des cibles pour les missiles iraniens.

Négociations secrètes avec la Russie sur le S-400 « Triumph »

Dans le contexte du renforcement de la doctrine militaire, Téhéran cherche également à porter son système de défense aérienne au niveau le plus moderne :