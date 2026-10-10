Une femme chinoise offre des BMW à deux employés venus travailler dans le froid

Dans la province chinoise du Henan, une restauratrice a offert des voitures BMW à deux de ses employés. Ayant remarqué qu'ils se rendaient au travail chaque jour en scooter électrique et qu'ils souffraient du froid, elle a décidé de les récompenser avec ces véhicules.

Selon le South China Morning Post, l'événement s'est déroulé dans la ville de Jiaozuo, dans la province du Henan. Fin septembre, la propriétaire du restaurant, Ma Yanli, a constaté les difficultés rencontrées par ses employés face aux conditions météorologiques défavorables.

Elle a alors décidé de récompenser deux de ses employés les plus travailleurs. L'entrepreneuse les a emmenés par surprise dans une concession BMW lors d'une réunion. Il s'est avéré que les voitures avaient été intégralement payées à l'avance.

Ma Yanli a souligné que chaque employé contribue au développement du restaurant. C'est pourquoi elle a souhaité exprimer sa gratitude envers ceux qui font preuve d'un grand sens des responsabilités dans leur travail.

Selon la publication, chaque véhicule coûte 45 000 dollars. Au total, l'entrepreneuse a dépensé 90 000 dollars pour ses deux employés.