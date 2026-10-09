En Chine, une restauratrice offre des BMW à deux de ses employés

·73·Monde
En Chine, une restauratrice offre des BMW à deux de ses employés

Dans la ville de Jiaozuo, dans la province chinoise du Henan, une restauratrice a offert des voitures BMW neuves à ses employés. Elle souhaitait ainsi leur éviter de devoir se rendre au travail en scooter électrique par mauvais temps. C'est ce qu'a rapporté Oxu.Az dans son édition.

Il est précisé qu'à la fin du mois de septembre, une entrepreneuse nommée Ma Yanli a remarqué que ses employés se rendaient au travail chaque jour en scooter électrique et qu'ils rencontraient des difficultés sur la route, surtout lorsque la météo se dégradait.

Par la suite, elle a décidé de récompenser les employés ayant obtenu des résultats exceptionnels. L'entrepreneuse a choisi de leur acheter des voitures neuves et de couvrir intégralement les frais des véhicules.

« Lors d'une réunion, la directrice a soudainement emmené les employés directement chez un concessionnaire BMW. Le paiement des voitures avait déjà été effectué en totalité », indique le rapport.

Selon Ma Yanli, il est impossible de développer le restaurant sans la contribution de tous les employés. Le journal South China Morning Post précise que les voitures ont été remises aux deux employés les plus performants du restaurant.

Selon les informations, le prix de chaque voiture s'élève à 45 000 dollars, soit environ 20 millions 222 mille tenges kazakhs.

Ma YanliBMWProvince du HenanVille de JiaozuoChine
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