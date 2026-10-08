SpaceX lancera son prochain cargo spatial le 13 octobre

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SpaceX lancera son prochain cargo spatial le 13 octobre

L'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace (NASA) des États-Unis a annoncé le lancement d'une mission de ravitaillement cruciale vers la Station spatiale internationale (ISS). Le vaisseau réutilisable développé par la société SpaceX d'Elon Musk, Cargo Dragon s'envolera vers le laboratoire orbital le 13 octobre.

Ce vol revêt une importance stratégique pour la modernisation complète du système énergétique de la station et pour jeter les bases de son avenir.

Détails de la mission CRS-35 : Quand et d'où sera-t-elle lancée ?

Paramètres principaux du nouveau vol réalisé dans le cadre de l'accord de partenariat à long terme entre la NASA et SpaceX :

  • Site de lancement : Le vaisseau décollera depuis le complexe de lancement 40 de la base de la Force spatiale américaine à Cap Canaveral, en Floride ;

  • Lanceur : La mise en orbite sera effectuée, comme d'habitude, par la fiable Falcon 9 fusée porteuse lourde ;

  • Capacité de chargement : Le Cargo Dragon livrera un total de 2,3 tonnes de fret à la station, incluant des réserves alimentaires pour l'équipage, des fournitures médicales et des équipements nécessaires à des dizaines de nouvelles expériences scientifiques.

Conclusion historique : derniers panneaux solaires pour le plan 2030

L'aspect scientifique et technique le plus important de cette mission concerne le système énergétique de nouvelle génération :

  • Panneaux solaires IROSA : Le vaisseau livrera à l'ISS la toute dernière paire de panneaux solaires déployables (IROSA) ;

  • Fin de la modernisation : Une fois ces panneaux installés, le processus de mise à jour du système d'alimentation électrique de la station orbitale sera entièrement terminé ;

  • Désorbitation contrôlée : L'amélioration du système énergétique garantira non seulement le fonctionnement continu de la station, mais sera également un facteur décisif pour la sortie de l'orbite prévue pour fin 2030 de manière sûre et contrôlée.

Le phénomène Cargo Dragon : le seul cargo capable de revenir sur Terre

Le vaisseau cargo de SpaceX occupe une place unique dans l'astronautique moderne :

  • Capacité de retour de fret : Parmi tous les vaisseaux cargo desservant l'ISS, c'est le seul capable de ramener des résultats et des échantillons de l'espace vers la Terre et d'amerrir en toute sécurité ;

  • Historique de 34 vols réussis : D'octobre 2012 à août 2025, SpaceX a effectué 34 vols Cargo Dragon vers l'ISS ;

  • Haute fiabilité : Une seule de ces missions a échoué en 2015 en raison d'un accident de la fusée Falcon 9 ; tous les autres lancements ont été couronnés de succès.

Le prochain vol prévu le 13 octobre constituera une étape importante pour continuer à fournir de l'énergie et des ressources à la plus grande maison scientifique de l'humanité dans l'espace au cours des prochaines années.

NASASpaceXStation Spatiale InternationaleMission CRS-35Espace
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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