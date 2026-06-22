Le marié s'évanouit en voyant la mariée : incident inattendu au mariage (vidéo)

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Le marié s'évanouit en voyant la mariée : incident inattendu au mariage (vidéo)

Lors d'une cérémonie de mariage en Indonésie, une situation inattendue et quelque peu comique s'est produite : le marié s'est évanoui dès qu'il a vu la mariée pour la première fois.

Au cours de l'événement, la mariée s'approche lentement du marié qui lui tourne le dos. Au moment le plus émouvant de la cérémonie — lorsque le marié voit la mariée pour la première fois — il se retourne lentement et regarde son visage. Instantanément, le marié se couvre les yeux avec un mouchoir et, quelques secondes plus tard, s'effondre soudainement au sol.

Les personnes présentes sont stupéfaites par la situation, et certains se précipitent pour aider le marié. L'incident s'est rapidement propagé sur les réseaux sociaux, suscitant diverses discussions.

Les avis dans les commentaires étaient partagés : certains utilisateurs ont souligné la minceur du marié, suggérant qu'il aurait pu s'évanouir à cause d'une anémie ou d'une faiblesse. D'autres ont plaisanté en écrivant : « Si c'est comme ça alors qu'elle ne s'est pas encore lavé le visage, qu'arriverait-il après ? »

Quoi qu'il en soit, cet incident insolite est devenu l'un des moments mémorables tant pour les invités du mariage que pour les internautes.

Indonésie
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