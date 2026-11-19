En Corée du Sud, il a été révélé qu'un candidat ayant obtenu un score très élevé à un examen d'État a utilisé des méthodes illégales. Le participant, nommé Han Won-seok, a admis avoir utilisé une caméra cachée, un smartphone et l'intelligence artificielle pour trouver les réponses aux deux étapes de l'examen.

Le candidat a obtenu 397,5 points sur 400 lors de la première étape. Il n'a répondu qu'à une seule question sur 160 de manière incorrecte. Lors de la deuxième étape, il a obtenu 663 points sur 800, se classant ainsi premier au classement général.

De tels résultats élevés ont suscité des soupçons parmi les internautes. Bien que Han ait initialement nié les accusations, il a par la suite admis avoir enfreint les règles de l'examen lors d'une émission YouTube en présence de son avocat.

Selon ses explications, il a photographié les questions via une caméra miniature et a envoyé les images à un système d'intelligence artificielle. Il a ensuite vérifié les réponses générées par le système à l'aide de son smartphone. Le candidat a utilisé cette méthode aux deux étapes de l'examen.

Han a présenté ses excuses aux autres candidats pour ses actes. Il s'est également rendu à la police de Séoul et a soumis une déclaration écrite d'aveux concernant ses agissements.

Actuellement, les forces de l'ordre mènent une enquête sur cette affaire. Le ministère sud-coréen de l'Économie et des Finances envisage de suspendre temporairement la validité du certificat de qualification confirmant la réussite de l'examen du candidat.

Cet incident a attiré une fois de plus l'attention sur le problème de l'utilisation illégale des technologies modernes, notamment l'intelligence artificielle et les appareils électroniques cachés, lors des examens.