En Chine, les déchets ménagers sont transformés en électricité et en briques de construction
À Shenzhen, en Chine, une méthode de recyclage inhabituelle et efficace a été mise en place. Ici, même les déchets ménagers non recyclables sont utilisés comme ressources utiles. Au lieu d'être enfouis dans des décharges, ils sont incinérés dans des usines spécialisées pour produire de l'électricité.
L'aspect le plus intéressant du processus est que les cendres restantes après l'incinération des déchets ne sont pas jetées. Grâce à des technologies spéciales, ces résidus sont transformés en divers matériaux de construction, notamment des briques. Ainsi, ce qui était autrefois considéré comme inutile est converti en deux produits utiles : de l'électricité et des matériaux de construction.
Le développement d'un tel système à Shenzhen est en cours depuis 2019. Son objectif principal n'est pas seulement d'éliminer les déchets, mais d'en tirer le maximum de profit possible.
Cette approche permet de résoudre plusieurs problèmes importants : elle réduit le volume des déchets ménagers, diminue le besoin en décharges et allège la pression sur l'utilisation des ressources naturelles.
Cette expérience démontre que les déchets ne doivent pas être considérés comme un problème écologique, mais comme une ressource à valeur économique grâce au recyclage.
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