À Shenzhen, en Chine, une méthode de recyclage inhabituelle et efficace a été mise en place. Ici, même les déchets ménagers non recyclables sont utilisés comme ressources utiles. Au lieu d'être enfouis dans des décharges, ils sont incinérés dans des usines spécialisées pour produire de l'électricité.

L'aspect le plus intéressant du processus est que les cendres restantes après l'incinération des déchets ne sont pas jetées. Grâce à des technologies spéciales, ces résidus sont transformés en divers matériaux de construction, notamment des briques. Ainsi, ce qui était autrefois considéré comme inutile est converti en deux produits utiles : de l'électricité et des matériaux de construction.