Un événement inhabituel a attiré l'attention du monde technologique en Chine. Dans la ville de Shenzhen, 151 robots humanoïdes ont dansé simultanément, entrant ainsi dans le Livre Guinness des records. Un nouveau record mondial de danse de masse impliquant des robots a été établi dans le pays.

Cette performance a été organisée dans le cadre du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) à Shenzhen. Des dizaines de robots effectuant des mouvements synchronisés ont captivé le public. Leur danse parfaitement rythmée a démontré une fois de plus les capacités de la robotique moderne.