En Chine, 151 robots dansent simultanément et battent un record mondial
Un événement inhabituel a attiré l'attention du monde technologique en Chine. Dans la ville de Shenzhen, 151 robots humanoïdes ont dansé simultanément, entrant ainsi dans le Livre Guinness des records. Un nouveau record mondial de danse de masse impliquant des robots a été établi dans le pays.
Cette performance a été organisée dans le cadre du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) à Shenzhen. Des dizaines de robots effectuant des mouvements synchronisés ont captivé le public. Leur danse parfaitement rythmée a démontré une fois de plus les capacités de la robotique moderne.
Le groupe de robots était dirigé par le modèle humanoïde T800, produit par la société chinoise EngineAI. Ces appareils spécialement programmés ont exécuté des mouvements identiques en harmonie avec le rythme de la musique.
Il est à noter que ce résultat dépasse largement le record précédent. Jusqu'à présent, le record du nombre de robots dansant simultanément était de 110 unités. Cette nouvelle performance a augmenté ce chiffre de 41 unités.
Cette démonstration est considérée comme une nouvelle preuve des avancées réalisées par la Chine dans les domaines de la robotique et de l'intelligence artificielle.
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