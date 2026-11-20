Le mot de passe le plus courant au monde reste « 123456 ». « Admin » et « 12345678 » figurent également parmi les mots de passe les plus répandus. C'est ce qu'indique l'étude 2026 de la société NordPass.

L'étude a été menée en collaboration avec NordPass et NordLayer Intelligence, avec l'aide d'experts indépendants en cybersécurité. Elle a analysé les fuites de données publiques et les mots de passe diffusés sur le darknet entre septembre 2025 et septembre 2026. L'étude couvre les tendances de mots de passe dans 44 pays.

Selon le rapport, « 123456 » occupe la première place en tant que mot de passe le plus fréquent dans sept des huit éditions du classement NordPass. Le trio de tête reste inchangé cette année : « 123456 » est premier, « admin » deuxième et « 12345678 » troisième.

De plus, « 1234 » est entré pour la première fois dans le top 5, tandis que « password » est tombé à la septième place.

Les chercheurs ont découvert que la culture populaire influence également le choix des mots de passe. Les noms d'athlètes, de musiciens, de jeux vidéo, d'animes et de réseaux sociaux sont fréquents. Par exemple, des combinaisons comme « Lebron0319 », « Savage20 », « roblox.com1 » et « skibiditoilet » ont été relevées.

La pandémie de COVID-19 a également influencé le choix des mots de passe des utilisateurs. Des combinaisons telles que « Covid@19 », « Covid-19 » et « corona2020 » ont été enregistrées. L'étude note également que le nombre moyen de mots de passe par utilisateur a augmenté de 25 % entre février et octobre 2020.

Les experts de NordPass recommandent d'utiliser des mots de passe complexes d'au moins 15 caractères. Ces mots de passe doivent inclure des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Il est également conseillé de choisir un mot de passe unique pour chaque compte et d'activer l'authentification multifacteur.